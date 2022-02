Max Verstappen: Mit Porsche in Estoril (Portugal)

Max in Portugal

Weltmeister Max Verstappen bringt sich in Schwung: Begleitet von seinem Vater Jos Verstappen reiste der Red Bull Racing-Star nach Estoril (Portugal), um dort einen Porsche 911 GT2 RS Clubsport zu fahren.

Die Formel-1-Fahrer bereiten sich auf die neue GP-Saison vor, wie sie auf ihren sozialen Netzwerken zeigen. Carlos Sainz war etwa in der Kraftkammer zu sehen, aber nichts geht übers Fahren – also bat Ferrari GP-Sieger Charles Leclerc und den Spanier Sainz auf die Teststrecke von Fiorano, und AlphaTauri liess in Imola Pierre Gasly und Yuki Tsunoda Runden drehen.

Auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (24) ist wieder hinter dem Lenkrad, wenn auch nicht im Grand-Prix-Rennwagen: Auf Instagram zeigte der 20-fache GP-Sieger einen kurzen Film, der auf der früheren portugiesischen F1-Strecke von Estoril aufgenommen wurde und welcher den Niederländer am Lenkrad eines Porsche 911 GT2 RS Clubsport zeigt, beobachtet von seinem Vater Jos Verstappen (49), der an der Boxenmauer Fahrer-Klamotten trägt und offenbar auch Porsche gefahren ist.

Das Autódromo do Estoril, rund dreissig Kilometer westlich von Lissabon, wurde 1972 gebaut und war von 1984 bis 1996 Austragungsort des Formel-1-WM-Laufs von Portugal.

Der Test fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber wie der Wagen mit dem MV-Logo auf der Front aussieht, hat Papa Jos Verstappen auf Instagram gezeigt.

Max zeigt überdies auf Instagram ein aktuelles Foto von sich am Lenkrad des mehr als 700 PS starken Porsche und hat dazu geschrieben: «Gute Zeiten.»

Verstappen ist auch virtuell immer wieder am Porsche-Lenkrad. Im Corona-Lockdown vergnügte er sich beispielsweise beim Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020.



Papa Jos Verstappen wollte Mitte Januar mit einem Porsche bei den 24 Stunden von Dubai teilnehmen, verzichtete jedoch im letzten Moment. Eigentlich wollte der WM-Zehnte von 1994 dort mit seinem Schützling Thierry Vermeulen fahren, dem Sohn von Manager Raymond Vermeulen, der sich seit Jahren um die Karrieren von Jos und Max kümmert.





