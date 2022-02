Alfa Romeo: Test in Sonder-Lackierung, Show am 27.2. 02.02.2022 - 10:56 Von Mathias Brunner

© Alfa Romeo Alfa Romeo 2019 in Fiorano: Herzen und Kleeblätter zum Valentins-Tag © Alfa Romeo Alfa Romeo 2020 in Fiorano: Schuppen-Design mit Herz © Alfa Romeo Alfa Romeo zeigt das neue Auto am 27. Februar

Alfa Romeo zeigt den neuen Rennwagen von Valtteri Bottas und Guanyu Zhou offiziell erst am 27. Februar, also nach den ersten Wintertests! In Barcelona wird mit einer Sonder-Lackierung gefahren.