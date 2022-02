George Russell: Bei Mercedes die Augen geöffnet

Nach drei Jahren bei Williams (2019–2021) steht der 23-jährige Engländer George Russell jetzt vor seiner ersten vollen Saison im Silberpfeil. Er ist von der Arbeit bei Mercedes-Benz tief beeindruckt.

George Russell platzt fast vor Tatendrang. Der Sensations-Zweite des Belgien-GP 2021 sagte in einem Gruppen-Interview nach dem WM-Finale von Abu Dhabi: «Ich kann es nicht erwarten, das neue Auto zu sehen und zu erkunden, was damit alles möglich ist. Ich finde es auch aufregend, diesen Wagen mitentwickeln zu können.»

In Bahrain 2020 hatte George Russell bewiesen, dass er für den Schritt in ein Top-Team bereit ist. Damals sprang der Mercedes-Zögling für Lewis Hamilton ein, nachdem der siebenfache Weltmeister positiv auf Corona getestet worden war. Russell hätte um ein Haar die Pole-Position erobert und das Rennen gewonnen!

Klar war Russell schon als Mercedes-Junior zahlreiche Mal im Rennwagenwerk von Brackley (Chassis) zu Gast, aber wenn eine junger Pilot als Werksfahrer zurückkehrst, dann ist das ein anderes Gefühl.

Auf den YouTube-Kanal von Mercedes-Benz haben die achtfachen Gewinner der Konstrukteurs-Meisterschaft ein Video geteilt, das Russell bei einer Tour durchs Motorenwerk von Brixworth zeigt und dabei, wie er das Wort an die Fachkräfte richtet.

Der junge Brite sagt: «Herzlichen Dank dafür, wie warmherzig ich empfangen worden bin. Ich bin zum ersten Mal hier, und es ist etwas ganz Besonders für mich zu sehen, was alles abgeht, um uns Piloten ein so fabelhaftes Auto hinzustellen. Ich finde, dass die enorme Arbeit zu wenig gewürdigt wird, aber ich weiss sie wirklich zu schätzen.»



«Die meisten Leute sehen nur das fertige Produkt an der Rennstrecke, aber sie können nicht erahnen, wie viel hinter den Kulissen passiert. Mir hat das wirklich die Augen geöffnet.»



George Russell hat bei einer früheren Gelegenheit über die kommende GP-Saison 2022 gesagt: «Ich kann mir gut vorstellen, dass bei dieser neuen Rennwagengeneration das eine oder andere Team mit interessanten Design-Lösungen auftauchen wird. Und ich halte es ebenfalls für möglich, dass wir bei den Wintertests und bei den ersten Rennen Überraschungen erleben werden.»



George Russell wird neben dem erfolgreichsten Formel-1-Fahrer antreten, neben dem 103-fachen GP-Sieger Lewis Hamilton. Russell fährt fort: «Mir mich ist es ein Privileg, an der Seite von Hamilton zu fahren. Das ist eine fabelhafte Chance, um zu sehen, wo ich genau stehe, und um mich als Pilot weiterzuentwickeln.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi