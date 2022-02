Mika Häkkinen: «Für Hamilton schwer zu akzeptieren»

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen spricht als Botschafter von Laureus über die Lage von Mercedes-Superstar Lewis Hamilton. Der Finne sagt, was 2022 auf den Engländer zukommt.

Noch immer gibt es keine offizielle Bestätigung von Lewis Hamilton, dass er nach dem umstrittenen WM-Finale 2021 von Abu Dhabi zur Formel-1-WM 2022 antreten wird. Der zweifache Weltmeister Mika Häkkinen ist überzeugt: Es gibt für den 37-jährigen Mercedes-Superstar ganz andere Gründe, den Helm an den Nagel zu hängen, als die Niederlage auf dem Yas Marina Circuit gegen Max Verstappen.

Der 53-jährige Häkkinen, in der Formel 1 bei 20 WM-Läufen siegreich, gab vor kurzen ein Gruppeninterview als Botschafter der Laureus-Stiftung «Sport for Good», daran teilgenommen hat auch mein Kollege Phil Duncan von Associated Press. Natürlich wollten die englischsprachigen Journalisten dabei wissen, wie es wohl mit Lewis Hamilton weitergeht.

Mika Häkkinen sagte: «Die Reise von Lewis in der Formel 1 ist schon ziemlich lang, und es werden von ihm gewiss viele Faktoren abgewogen, wenn es um die Frage geht, die Karriere fortzusetzen. Am Selbstvertrauen mangelt es nicht. Er ist ein Siegfahrer, er stand so oft ganz oben auf dem Siegerpodest, er wird von allen bewundert.«

«Er denkt gewiss, dass dies so weitergeht, also wird 2022 für ihn ein interessantes Jahr. Die Regeln in der Formel 1 sind damatisch geändert worden. Wir reden hier von komplett neuen Rennwagen, und die Chance besteht, dass einige Designer diese Aufgabe nicht optimal lösen werden. Wenn dies Hamilton passieren sollte, dann wird das für ihn nur schwerlich zu akzeptieren sein.»

«Wenn du auf dem Gipfel warst, und auf einmal wird dir klar, dass du den ganzen Aufstieg erneut machen musst, weil du eben nicht mehr im besten Auto sitzt, dann ist das schwer zu verdauen. Es gibt eine Menge Fragezeichen rund um Lewis. Wir wissen alle nicht, ob er zurückkehrt, aber ich hoffe, er tut es.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi