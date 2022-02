Daniel Ricciardo: «Das ist der erste Schritt»

McLaren-Star Daniel Ricciardo ist bekannt für seine gute Laune, doch auch er ist nicht immer nur gut drauf. Wer mental zu kämpfen hat, muss darüber sprechen, ist der Australier überzeugt.

Immer mehr GP-Stars sprechen offen über die mentalen Herausforderungen und wie sie damit umgehen – ein Thema, das lange tabuisiert wurde, um keine Schwäche zu zeigen. So plädierte etwa Sebastian Vettel im vergangenen Jahr dafür, sich Hilfe zu holen, wenn man mentale Probleme bekundet.

«Wenn du dir dein Bein brichst oder Schmerzen in deinem Körper verspürst, dann sehen wir es alle als ratsam an, einen Arzt aufzusuchen, um Hilfe zu bekommen. Aber wir denken nicht so, wenn es um die mentale Gesundheit geht», sagte der vierfache Weltmeister in einem Video-Interview mit seinen Aston Martin-Fans.

Auch McLaren-Talent Lando Norris sprach seine mentalen Probleme offen an, und das war hilfreich, wie der Brite rückblickend betont. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo, der meist fröhlich grinsend durchs Fahrerlager spaziert, stimmt ihm zu. Im Interview mit «Ashurst» erklärt er: «Darüber zu reden ist der erste Schritt, deshalb ist es auch wichtig, dass man es thematisiert, denn damit macht man einen Anfang.»

«Ich denke auch, dass viele schon an diesem ersten Schritt scheitern, weil es wahrscheinlich der grösste und schwierigste ist», fährt der 32-Jährige fort. «Es ermutigt wohl viele Leute, wenn man das Thema mentale Gesundheit anspricht, denn oft wird irrtümlich angenommen, dass es bei mentalen Problemen vorwiegend darum geht, düstere Gedanken zu haben.»

«Manchmal ist es aber viel grundlegender, man fragt sich schlicht, warum man so schlecht drauf ist, oder warum man in den letzten Tagen nicht glücklich war», offenbart Ricciardo. «Und wenn man dann einen Freund hat, mit dem man darüber reden kann, ist es das Beste. Viele scheuen sich davor, den eigenen Eltern davon zu erzählen, weil das so persönlich ist und sie nicht wollen, dass sie sich Sorgen machen. Deshalb ist ein guter Freund in diesen Dingen wohl die beste Hilfe, die man finden kann.»

«Und wenn kein Freund da ist, mit dem man reden kann, hilft es auch schon, alles aufzuschreiben. Ich habe vor einigen Jahren damit begonnen, und es ist eine sehr gute Art, alles loszuwerden, was man dennoch für sich behalten will. Du kannst es dann noch einmal durchlesen und manchmal ergibt sich die Lösung schon dadurch, dass du einen Blick auf deine Gedanken und Gefühle werfen kannst», erzählt der WM-Achte.

