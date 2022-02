Tickets für Österreich-GP: Spektakel in Spielberg

Mit grossen Schritten nähert sich die 12. Motorsport-Saison am Red Bull Ring und die Formel 1 freut sich bereits auf die nächste Auflage des «Holiday Grand Prix».

Die Formel-1-Stars durften sich im vergangenen Jahr gleich über zwei GP auf dem Red Bull Ring freuen, und die Rennen in der Steiermark boten viel Spannung und zwei Siege von Red Bull Racing-Star Max Verstappen.

Auch in dieser Saison ist die Rennstrecke in Spielberg wieder Austragungsort für die Königsklasse: Am Wochenende des 10. Juli wird der «Holiday Grand Prix» erneut viele Motorsport-Fans an die Strecke locken.

Sie dürfen sich auf ausgelassene Stimmung, noch mehr Spannung durch das neue Formel-1-Reglement und auf zahlreiche Side-Events abseits der Rennstrecke freuen. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, kann sich auf der Website des Projekts Spielberg die Eintrittskarten dafür sichern.

Für das erste Highlight des Jahres sorgen die Fahrer und Teams des ADAC GT Masters. Sie kämpfen von 20. bis 22. Mai auf dem Red Bull Ring gegeneinander. Mit Traumautos von Audi, BMW, Corvette, Mercedes oder Porsche kämpfen die Piloten um den Titel. Das ADAC GT Masters ist nicht nur die Rennserie mit den bislang meisten Einsätzen am Red Bull Ring, sondern bietet den Fans zahlreiche Partnerserien und rot-weiss-rote Lokalhelden, die den Heimsieg im Visier haben.

Auch die MotoGP macht wieder Halt am Red Bull Ring. Nach Miguel Oliveira im Vorjahr bescherte Brad Binder in diesem Jahr den österreichischen Anhängern den zweiten MotoGP-Heimsieg des rot-weiss-roten Rennstalls von KTM – mit einem furiosen Regenritt auf Slick-Reifen. Nicht weniger furios feiern die Fans seit 2016 unvergessliche Rennwochenenden auf und rund um den Spielberg.

Der nächste Termin steht bereits fest: Der «Motorrad Grand Prix von Österreich» ist für den 19. bis 21. August angesetzt. Echte Fans sollten sich das nächste Zweirad-Volksfest im Murtal nicht entgehen lassen und sich jetzt ihre Tickets sichern!

Nach einer zweijährigen Auszeit ist auch die DTM in der vergangenen Saison wieder nach Österreich zurückgekehrt. Auf die nächsten zwei Rennen der hochkarätigen Serie mit GT3-Sportwagen auf dem Red Bull Ring dürfen sich die Fans am Wochenende von 23. bis 25. September 2022 wieder freuen.

Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi