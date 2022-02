Zak O’Sullivan gehört nun zum Williams-Nachwuchs

Das Williams-Team hat ein neues Talent in seinen Reihen: Der 16-jährige Brite Zak O’Sullivan gehört neu zur Fahrer-Akademie des Traditionsteams aus Grove. In diesem Jahr wird er in der Formel-3-Meisterschaft antreten.

Die Williams-Nachwuchstruppe hat sich vergrössert: Das Team aus Grossbritannien hat Zak O’Sullivan in seine Fahrer-Akademie aufgenommen. Die Aufmerksamkeit der Nachwuchs-Verantwortlichen zog er in der GB3-Meisterschaft auf sich, in der er im vergangenen Jahr mit sieben Siegen und 14 Podestplätzen sowie einem beachtlichen Punkte-Vorsprung den Gesamtsieg erobert hat.

In diesem Jahr wird O’Sullivan mit dem Carlin-Team in der Formel 3 antreten. Der 16-Jährige wird nebenbei auch an der Rennstrecke sowie im Simulator für den Formel-1-Rennstall arbeiten.

«Ich fühle mich geehrt, als Williams Racing Academy Driver ausgewählt worden zu sein. Das ist eine unglaubliche Chance», erklärte der Nachwuchspilot, der sich bei Teamchef Jost Capito, Sportchef Sven Smeets und der ganzen Mannschaft für die Chance bedankte.

«Williams Racing ist eines der erfolgreichsten und angesehensten Teams in der Formel 1 und hat einige der grössten Talente des Sports hervorgebracht», schwärmte der Teenager, der für den «Autosport BRDC Young Driver of the Year Award» nominiert ist. Wer die prestigeträchtige Auszeichnung bekommt, wird an der Preisverleihung am morgigen Sonntag bestimmt.

«Ich freue mich auch sehr, meine Beziehung zu Carlin fortzusetzen und mit ihnen in dieser Saison in die Formel 3 aufzusteigen. Dies wird mein drittes Jahr mit diesem Team sein und ich freue mich auf die bevorstehende Herausforderung», fügte O’Sullivan an.

