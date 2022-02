Jos Verstappen über Rallye-Einsatz: «Ganz anders»

GP-Veteran Jos Verstappen gibt bald sein Rallye-Debüt in Belgien. Der Vater des Formel-1-Champions Max Verstappen spricht über die Herausforderung und dämpft die Erwartungen.

Am 26. Februar wird Jos Verstappen ein neues Kapitel in seiner langen Rennfahrer-Karriere aufschlagen, der frühere GP-Pilot und Vater des aktuellen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen nimmt in einem Citroën C3 Rally2 an der Rallye Haspengouw teil, die den Auftakt der belgischen Rallye-Meisterschaft darstellt.

Auch beim zweiten Kräftemessen der Serie, bei der Rallye Südbelgien, will Jos Verstappen am 19. März mit von der Partie sein. Er wird von Beifahrer Kris Botson begleitet, einem erfahrenen Navigator, der seit Ende der 1990er Jahre regelmässig auf nationaler Ebene in Belgien unterwegs ist. Verstappen erwartet kein leichtes Spiel, wie er im «De Telegraaf»-Gespräch verriet.

«Für mich ist es nicht einfach, zuzuhören, ich bin gespannt, wie das laufen wird», erklärte der 49-Jährige, der weiss: «Ein guter Navigator ist sehr wichtig, er muss mir sagen, wann ich Gas geben und wann ich bremsen muss.»

«Das ist eine ganz anders als die Motorsport-Serien, die ich kenne. Aber ich geniesse es sehr», fügte Verstappen an. «Natürlich will ich auch gut abschneiden, aber der Spass steht an erster Stelle. Die Leute dürfen nicht erwarten, dass ich gleich von Anfang an vorne mitfahren werde», mahnte er ausserdem.

Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi