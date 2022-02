Lewis Hamilton (Mercedes): «Jetzt bin ich wieder da»

Lewis Hamilton hat sich mit zwei Sätzen in den sozialen Medien zurückgemeldet, die Fans reagieren erleichtert. Der Mercedes-Pilot hatte nach der WM-Niederlage wochenlang geschwiegen.

Gleich nach seiner WM-Niederlage gegen Max Verstappen hatte sich Lewis Hamilton noch einmal kurz vor die TV-Kamera gestellt und das obligate Kurz-Interview gegeben. Danach verschwand der siebenfache Weltmeister aus der Öffentlichkeit.

Der Brite, der sich zuvor oft und gerne seinem Millionen-Publikum in den sozialen Medien präsentiert hatte, hüllte sich auch auf Instagram, Twitter und Co. in Schweigen. Er folgte auf Instagram auch keinem anderen Konto mehr, nicht mal jenem seines Mercedes-Teams.

Die Spekulationen um einen möglihen Rücktritt des 37-Jährigen wurden immer lauter, befeuert durch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der nur Tage nach dem WM-Finale in Abu Dhabi in seiner Presserunde auf die entsprechende Frage erklärt hatte, er hoffe, dass Hamilton zurückkommen werde, garantieren konnte er es aber nicht.

Nun hat sich Hamilton mit einem Bild zurückgemeldet, auf dem er entspannt lächelnd vor der imposanten Kulisse des Grand Canyons in Amerika zu sehen ist. «Ich war weg. Nun bin ich wieder da!», schrieb der erfolgreichste GP-Pilot der Formel-1-Geschichte dazu.

Die Fans reagierten erleichtert, innerhalb von 30 Minuten wurde der Instagram-Eintrag mehr als 500.000 Mal mit einem «gefällt mir»-Herzchen bedacht, auf Twitter waren es immerhin mehr als 100.000 Fans, die auf die acht Worte reagierten.

Hamilton hatte den sicher geglaubten WM-Titel in Abu Dhabi in der letzten Rennrunde gegen Max Verstappen verloren, weil eine späte Safety-Car-Phase den Red Bull Racing-Star herankommen liess. Die Gelbphase – ausgelöst durch einen Unfall von Nicholas Latifi – sorgte für viele Kontroversen.

Denn die Rennleitung um Formel-1-Renndirektor Michael Masi liess nur jene Autos, die sich nach einem Stopp von Verstappen zwischen den beiden WM-Rivalen befanden, an Bernd Mayländer vorbeiziehen, bevor das Safety-Car von der Strecke gerufen wurde.

Auf den frischen weichen Reifen hatte Verstappen in der letzten Runde dann einen klaren Vorteil, den er auch nutzte. Die anschliessenden Mercedes-Proteste fruchteten nicht, und die Sternmarke verzichtete schliesslich darauf, in Berufung zu gehen.

Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi