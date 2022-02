ServusTV: Formel-1-Saison 2022 im Fokus

In der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» dreht sich alles um den Motorsport. Formel-1-Experte Philipp Eng wirft einen Blick auf die Fakten und Gerüchte aus dem GP-Zirkus.

In vier Wochen startet in Bahrain die neue Formel-1-Saison. Noch wurden die meisten Boliden für die kommende Saison nicht präsentiert, doch die Stars der Formel 1 drängen bereits in die Schlagzeilen. So hat etwa Lewis Hamilton sein Schweigen gebrochen und sich zurückgemeldet. Und auch Weltmeister Max Verstappen sorgte mit der Enthüllung seines Helms mit der Nummer 1 für Aufregung.

Für Gesprächsstoff ist also auch in der rennfreien Zeit gesorgt. In der nächsten ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7», die am Montag ab 21.10 Uhr (in Deutschland und der Schweiz ab 23.10 Uhr) ausgestrahlt wird, ordnet GP-Experte Philipp Eng Fakten und Gerüchte zum WM-Jahr 2022 ein.

Und im grossen Offroad-Talk «Abseits des Asphalts – die Könige des Offroad-Sports» sprechen Sébastien Loeb, Matthias Walkner, Heinz Kinigadner und Manuel Lettenbichler über ihre Abenteuer und die Faszination, sich am Rand des physikalisch Möglichen zu bewegen.

Mit Platz 2 bei der Dakar und dem Triumph bei der Rallye Monte Carlo konnte Loeb einmal mehr unter Beweis stellen, dass er auf unterschiedlichem Terrain noch immer das Mass aller Dinge ist. Matthias Walkner und Manuel Lettenbichler definieren in ihren jeweiligen Kategorien die Weltspitze. Und Heinz Kinigadner hat schon vor über einer Generation gezeigt, dass Österreich nicht nur für Bergsteiger, Skifahrer und Formel-1-Helden steht.

Moderation

Andreas Gröbl

Themen

Formel 1: Saisonvorschau

Talk: Stars der Offroad-Szene

Gäste

Philipp Eng (ServusTV-Formel-1-Experte)

Sébastien Loeb (neunfacher Rallye-Weltmeister)

Matthias Walkner (Dakar-Sieger 2018, 3. Platz 2022)

Heinz Kinigadner (Motocross-Weltmeister 1984, 1985)

Manuel Lettenbichler (World-Enduro-Super-Series-Champion 2019)