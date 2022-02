Mick Schumacher über Chadwick: «Guten Job gemacht»

Mick Schumacher: «Es ist sehr interessant, mit so vielen Rallye-Stars zusammenzutreffen»

Haas-Formel 1-Ass Mick Schumacher musste sich beim «Race of Champions» in Schweden auf Eis der Rennfahrerin Jamie Chadwick geschlagen geben. Er anerkennt die Leistung der Britin.

Der Einzel-Wettbewerb beim «Race of Champions» in Schweden war für Mick Schumacher schon früh vorbei. Der 22-jährige Deutsche musste sich im Duell gegen die britische Rennfahrerin Jamie Chadwick (23) geschlagen geben. Chadwick fährt aktuell in der W Series und der Offroad-Meisterschaft Extreme E.

Zur Niederlage gegen die Drift-erfahrene Chadwick sagte Mick am Sonntagnachmittag: «Ich habe mit der Niederlage kein Problem. Sie hat einen guten Job gemacht, das muss man ganz einfach anerkennen.» Landsmann Sebastian Vettel musste sich später dann Rallye-Superstar Sébastien Loeb geschlagen geben.

Zum Event auf Schnee und Eis an sich hielt Schumacher fest: «Es ist sehr interessant, mit so vielen Rallye-Stars zusammenzutreffen.» Von den Künsten von Loeb und Co. zeigt er sich sehr angetan: «Wenn ich nur ein Prozent der Dinge, die ich hier gesehen habe, mitnehmen kann, dann ist es schon gut.»

Der Blondschopf nimmt die Lektion auf Schnee und Eis aber auch durchaus ernst: «Klar muss ich üben und dazulernen, damit ich dann besser bin, sollten wir dieses Rennen wieder auf Eis fahren.» Zum neuen Auto sagt Schumacher: «Ich bin natürlich gespannt, wenn dann alles fertig in der Garage steht.»

