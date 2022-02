Christian Horner (Red Bull Racing): Auftritt bei FIA 07.02.2022 - 08:57 Von Adam Cooper

© LAT Christian Horner (links) in Katar

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kritisierte in Katar 2021 das Verhalten eines Streckenpostens. Also Folge davon hat der Brite an einem Weiterbildungsprogramm der Rennkommissare teilgenommen.