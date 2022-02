ServusTV und ORF: Auch 2022 alle Grands Prix live

In der Formel-1-Saison 2022 teilen sich in Österreich die beiden Sender ServusTV und ORF erneut die Live-Berichterstattung aller Grands Prix. Jetzt steht fest, wie die Einteilung der Rennen aussieht.

2021 hat sich für die deutschsprachigen Formel-1-Fans viel verändert: Im freien deutschen Fernsehen zeigte RTL nur noch vier Läufe live, Imola, Barcelona, Monza und Dschidda. Wer alle Rennen sehen wollte, kam an der deutschen Sky nicht vorbei.

Während in der Schweiz alles beim Alten blieb, wurden die Rennen in Österreich erstmals von zwei Sendern abwechslungsweise gezeigt – von ServusTV und vom ORF. Einzige Ausnahme: das Heimrennen auf dem Red Bull Ring in der Steiermark, da waren beide auf Sendung.

«Wir können auf unsere erste Saison in der Königsklasse stolz sein», resümierte ServusTV-Sportchef Christian Nehiba. «Der ORF hat die Messlatte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hoch gelegt, aber wir waren vom ersten Saisonrennen an durchaus auf Augenhöhe und haben ein Millionenpublikum erreicht. Wir haben um Andrea Schlager und Andreas Gröbl ein tolles und sympathisches On-Air-Team auf die Beine gestellt. Unseren Experten Niko Hülkenberg, Mathias Lauda, Christian Klien, Philipp Eng und Philipp Brändle ist es hervorragend gelungen, auch komplexe Themen für jedermann verständlich aufzubereiten. Das haben auch die Zuseher honoriert.»

Für ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost hat sich «an den tollen Reichweiten und Marktanteilen zum einen gezeigt, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, und andererseits, wie gut der ORF mit dem bewährten Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz sowie der gesamten Crew rund um Teamchef Marc Wurzinger aufgestellt ist. Auch das Formel 1 Motorhome und die neuen Expertinnen und Experten Corinna Kamper, Bianca Steiner, Ferdinand Habsburg und Robert Lechner haben sich von Beginn an bei den Fans große Beliebtheit gesichert. Wir freuen uns schon auf 2022.»

Und so geht es in Österreich weiter: Bis einschliesslich 2023 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison in ServusTV und im ORF live zu sehen sein, den Grossen Preis von Österreich übertragen beide Sender live, so auch 2022 und 2023.



Inzwischen steht auch die Einteilung der kommenden Saison fest: Die GP-Saison beginnt am 20. März in Bahrain dieses Mal im ORF, der auch den GP-Klassiker von Monaco zeigt. Bei ServusTV gibt es unter anderen Läufen die Premiere von Miami und das WM-Finale von Abu Dhabi.





Formel 1 2022 in Österreich

20. März: Sakhir, Bahrain – ORF

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien – ServusTV

10. April: Melbourne, Australien – ORF

24. April: Imola, Italien – ServusTV

08. Mai: Miami, USA – ServusTV

22. Mai: Barcelona, Spanien – ORF

29. Mai: Monte Carlo, Monaco – ORF

12. Juni: Baku, Aserbaidschan – ServusTV

19. Juni: Montreal, Kanada – ORF

03. Juli: Silverstone, Grossbritannien – ServusTV

10. Juli: Spielberg, Österreich – ServusTV und ORF

24. Juli: Le Castellet, Frankreich – ServusTV

31. Juli: Budapest, Ungarn – ORF

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien – ServusTV

04. September: Zandvoort, Niederlande – ORF

11. September: Monza, Italien – ORF

25. September: Sotschi, Russland – ServusTV

02. Oktober: Singapur – ORF

09. Oktober: Suzuka, Japan – ServusTV

23. Oktober: Austin, USA – ORF

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko – ServusTV

13. November: São Paulo, Brasilien – ORF

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi – ServusTV