Max Verstappen mit der 1: Das sind seine 42 Vorgänger

Max Verstappen: Beim Show-Run in Zell am See schon mal mit der 1

Der Niederländer Max Verstappen ist der 43. Fahrer in der Königsklasse, der bei einem Formel-1-WM-Lauf mit der Nummer 1 ausrücken wird. «Diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen.»

Erstmals seit acht Jahren und Sebastian Vettel in Abu Dhabi 2014 werden wir bei einem Grand Prix wieder die Startnummer 1 erleben: Red Bull Racing-Star Max Verstappen tritt damit am 20. März 2022 zum WM-Auftakt in Bahrain an.

Zwischen Vettel und Verstappen waren die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Nico Rosberg Champion, aber der Engländer blieb seiner 44 treu, und der Wiesbadener hörte nach dem WM-Triumph Ende 2016 auf, konnte also die 1 in der Saison 2017 nicht nutzen.

Weltmeister Verstappen sagt über die 1, die er vor kurzem bei einem Schaulauf auf Eis in Zell am See erstmals ausführte, auf einem Red Bull Racing RB8: «Für mich war es immer klar, dass ich mit der 1 antreten würde. Ich meine, wie oft bekommt man diese Gelegenheit schon? Die 1 ist doch die beste Nummer von allen, und ich hoffe, meine 33 bleibt noch eine ganze Weile auf der Seite.»

Das mit der 1 in der Formel 1 ist so eine Sache. In den ersten Jahren der Formel-1-WM ab 1950 erhielt der Weltmeister in der folgenden Saison nicht die 1 für den Champion, die Startnummern variierten sogar von Rennen zu Rennen!

Der letzte Weltmeister, der vor Lewis Hamilton ohne die 1 in die neue Saison ging: Emerson Fittipaldi beim Argentinien-GP 1973, wo er kurioserweise die Startnummer 2 trug. Den Rest der Saison dann prangte die 1 auf seinem John Player Special-Lotus.

Fittipaldi war es auch, der als erster Fahrer überhaupt die 1 des Weltmeisters die ganze Saison lang trug – das war 1975, bei McLaren.



Reichlich kurios: Zuvor war der Brasilianer in der Formel-1-WM viermal mit der 1 ausgerückt, aber da war er noch gar nicht Weltmeister ...



Aber wer hat vor Verstappen und Vettel in der Formel 1 eigentlich die 1 getragen? Hier unten sehen Sie die Liste. Am meisten Rennen mit der 1 bestritt der grosse Michael Schumacher. Kleine Anmerkung: Die Teilnehmer des Indy 500, das in den 1950er Jahren zur Formel-1-WM zählte, haben wir dabei weggelassen.





Formel-1-Fahrer mit der 1

1. Michael Schumacher (D), 120 Rennen (1995/1996, 2002–2005)

2. Sebastian Vettel (D), 77 (2011–2014)

3. Alain Prost (F), 48 (1986/1987, 1990)

4. Ayrton Senna (BR), 48 (1989, 1991/1992)

5. Niki Lauda (A), 47 (1976, 1978, 1985)

6. Nelson Piquet (BR), 47 (1982, 1984, 1988)

7. Fernando Alonso (E), 35 (2006/2007)

8. Mika Häkkinen (FIN), 33 (1999/2000)

9. Emerson Fittipaldi (BR), 32 (1971–1973, 1975)

10. Graham Hill (GB), 19 (1962–1964, 1968–1970, 1972)

11. Jenson Button (GB), 19 (2010)

12. Kimi Räikkönen (FIN), 18 (2008)

13. Jackie Stewart (GB), 17 (1970, 1972)

14. James Hunt (GB), 17 (1977)

15. Damon Hill (GB), 17 (1997)

16. Lewis Hamilton (GB), 17 (2009)

17. Jacques Villeneuve (CDN), 16 (1998)

18. Ronnie Peterson (S), 15 (1974)

19. Mario Andretti (USA), 15 (1979)

20. Alan Jones (AUS), 15 (1981)

21. Keke Rosberg (FIN), 15 (1983)

22. Jody Scheckter (ZA), 14 (1980)

23. Jack Brabham (AUS), 13 (1959–1961, 1965, 1967)

24. Jim Clark (GB), 13 (1962–1966)

25. Denny Hulme (NZ), 9 (1968)

26. Juan Manuel Fangio (RA), 5 (1950, 1954, 1956/1957)

27. Phil Hill (USA), 5 (1960–1963)

28. John Surtees (GB), 5 (1965)

29. Chris Amon (NZ), 2 (1966/1967)

30. Jean-Pierre Beltoise (F), 2 (1967/1968)

31. Pedro Rodríguez (MEX), 2 (1970)

32. Giuseppe Farina (I), 1 (1951)

33. Graham Whitehead (GB), 1 (1952)

34. Lance Macklin (GB), 1 (1953)

35. Alberto Ascari (I), 1 (1953)

36. José-Froilán González (RA), 1 (1954)

37. Stirling Moss (GB), 1 (1958)

38. Peter Collins (GB), 1 (1958)

39. Jean Behra (F), 1 (1959)

40. Willy Mairesse (B), 1 (1962)

41. André Pilette (B), 1 (1964)

42. Ludovico Scarfiotti (I), 1 (1967)

43. John Watson (GB), 1 (1985)