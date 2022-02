Überraschung für Mercedes: Christian Horner zu Besuch

Kuriose Situation bei der Preisverleihung «Autosport Awards»: Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat bei einer Auktion für 4700 Euro einen Werksbesuch ersteigert – beim Rivalen Mercedes!

Schlitzohr Christian Horner: Der 48-jährige Teamchef von Red Bull Racing hat bei einer Wohltätigkeits-Auktion im Rahmen der «Autosport Awards» zugeschlagen – für 4000 Pfund (rund 4700) hat er einen Werksbesuch beim Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz ersteigert!

Horner hat schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie er seinen Gewinn umsetzen will. Er sagte meinem Kollegen Dieter Rencken von racingnews365.com augenzwinkernd: «Ich werde ungefähr 20 Leute mitnehmen, natürlich unseren leitenden Techniker Adrian Newey, dazu Technikchef Pierre Waché und wahrscheinlich Produktionsleiter Paul Field. Ich bin wirklich gespannt darauf zu sehen, wie Mercedes mit dem Budgetdeckel umgeht.»

Horner ist durchaus nicht zum ersten Mal zu Gast in einem gegnerischen Rennwagenwerk. «2008 ging ich mit David Coulthard und Adrian zu McLaren, wo beide in den Jahren zuvor gearbeitet hatten. Der damalige McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh hat uns empfangen. Adrian kannte sich dort bestens aus, und natürlich durften wir an keinen der Orte, die ihn brennend interessiert hätten. Ich glaube, wir haben die Marketing- und Elektronik-Abteilung gesehen, das war alles.»

Wir sind sicher, Mercedes wird das auf elegante Art und Weise lösen. So oder so dient das Geld aber einer fabelhaften Sache – der Erlös der Auktion kommt dem so genannten «Grand Prix Trust» zu Gute, der frühere Mitarbeiter von Formel-1-Rennställen unterstützt, die in finanzielle Not geraten sind.





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi