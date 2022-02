Lewis Hamilton ist zurück: Fans reagieren kontrovers

Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist zurück. Mercedes hat ein Bild auf die sozialen Netzwerke gestellt, und viele Fans des Briten drehen fast durch. Aber es gibt durchaus auch kritische Stimmen.

Lewis Hamilton bereitet sich auf die Formel-1-Saison 2022 vor. Nach seinem Aufenthalt in Los Angeles ist der siebenfache Weltmeister von Fans in London entdeckt worden, wo er mit seiner Vertrauten Angela Cullen trainiert. Vor kurzem war der 103-fache GP-Sieger auch im Mercedes-Rennwagenwerk von Brackley.

Dort hatte man für den 37-Jährigen eine schöne Überrachung bereit: Eine Wand voller Nachrichten von Freunden und Fans, die den erfolgreichsten Formel-1-Piloten willkommen zurück heissen. Wer genauer hinsieht, entdeckt Botschaften von Fussball-Legende Pelé oder von Tennis-Star Serena Williams.

Viele Fans des Mercedes-Stars drehen angesichts des Posts völlig durch, die Nachricht wird tausendfach mit Herzchen versehen, weitergeleitet und kommentiert.

Der überwiegende Teil der Kommentare ist positiv: Die Fans sind erleichtert, dass der Champion dem Sport treu bleibt. Aber die Reaktionen sind so vielschichtig wie die Formel-1-Fangemeinde, und es gibt durchaus auch kritische Stimmen. Hier eine kleine Auswahl.

stanreport: «Der grösste Fahrer, der je in ein Cockpit schlüpfte.»

Tim Allcock: «Das macht mich kribbelig für die neue Saison. Willkommen zurück, Lewis – zeig es ihnen!»



Dario Andreoli Music: «Selbst wenn jemand ein anderes Team unterstützt – Lewis ist Lewis. Ein wahrer Champion, eine echte Führungspersönlichkeit, ein nimmermüder Kämpfer. Und ein kaum aufzuhaltender Sieger.»



Cribbster: «Willkommen zurück, Champion, hoffentlich in Form einer siegreichen Saison. Ungeachtet dessen, was Masi in den letzten fünf Minuten so macht.»



Sue: «Es gibt keinen Zweifel daran, wer der einflussreichste und wichtigste Fahrer ist – oder wer die fürsorglichsten Fans hat.»



Mysterious Sun: «Es scheint, die Ernüchterung sei verflogen. Jetzt ist es Zeit, sich auf Rennsport zu konzentrieren. Viel Glück im Kampf gegen Max, möge der besssere Mann gewinnen.»



Da Regalo Uno: «Er brauchte einfach ein wenig Zeit, um den Kopf freizubekommen. Er weiss seine Fans zu schätzen und unsere Loyalität. Er wird so lange nicht aufhören, bis er weiss, dass der Moment gekommen ist.»



richard1995: «Ich bin kein LH-Fan, aber ich bin froh, dass er zurück ist. Viele Zeitungen haben doch nur deshalb geschrieben, er höre auf, weil er nichts mehr gepostet hat.»



m1869: «Er war nie weg. Ein wenig Drama gut und recht, aber es war offensichtlich, dass er bleiben würde.»



Kristiaan Kok: «Die Formel 1 ist attraktiver mit Lewis Hamilton.»



Pimon: «Aber wozu die ganze Aufregung? Jeder wusste doch, dass er zurückkehren würde.»



Hugo S. Martinez: «Wo soll er denn hingegangen sein? Er hatte doch einen Vertrag mit euch.»



Rich: «Das wird ein Titelkampf zwischen Max Verstappen und George Russell. Wenn ich Hamilton gewesen wäre, so hätte ich eine Auszeit genommen und wäre 2023 zurückgekommen.»



Richard Loveridge: «Kein Anderer in der Formel 1 hat eine solche Fangemeinde. Es ist rundweg verrückt, wie viele Menschen ihm folgen und Kommentare abgeben. Wenn er die Formel 1 verlässt, dann wir das ein trauriger Tag sein.»





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi