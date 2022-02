Max Verstappen ein Belgier? Jos Verstappen genervt

Max Verstappen in Zandvoort vor seinen Fans

Als Max Verstappen in Abu Dhabi Weltmeister wurde, gab es in den Niederlanden kein Halten mehr. Aber Max’ Papa Jos Verstappen ist verärgert – wegen Trittbrettfahrern aus dem benachbarten Belgien.

Wäre der langjährige Formel-1-Fahrer Jos Verstappen Asterix, würde er vielleicht sagen: «Die spinnen, die Belgier.» Denn Jos’ Sohn Max hat mit seinem WM-Titel in Abu Dhabi am 12. Dezember nicht nur die Bürger der Niederlande in kollektiven Freundentaumel versetzt, auch die Nachbarn aus Belgien wollen offenbar ein Stück vom Ruhmeskuchen abhaben. Und das nervt Jos.

Jos Verstappen hat eine Weile zugeschaut, aber jetzt ist dem 49-Jährigen der Kragen geplatzt. Bei den Kollegen des Telegraaf schimpft der 107-fache GP-Teilnehmer: «Klar will derzeit jeder ein Stück von Max abhaben. Auf eine gewisse Weise ist das ein schönes Kompliment für ihn. Keiner versteht besser als ich, wenn Menschen auf ihn stolz sind.»

Aber dann sagt Jos, was ihn auf die Palme bringt: «Aber es gibt auch Dinge, mit denen ich Mühe habe. In den Augen gewisser belgischer Medien ist Max plötzlich ein Belgier.»

Hintergrund: Max ist ist Hasselt (Belgien) geboren, als Sohn seiner belgischen Mutter Sophie Kumpen und hat damit die doppelte Staatsbürgerschaft. Aber schon zu Kartzeiten war er immer in den niederländischen Farben unterwegs, sei dies in Sachen Helm-Design oder bei der Landesflagge auf dem Overall.

Jos weiter: «Ich finde das alles ein wenig enttäuschend. Wir sind jetzt so viele Jahre im Motorsport, aber bis vor ein paar Monaten wurde in Belgien nur spärlich über ihn berichtet. Und urplötzlich beanspruchen sie ihn nun für sich. Das sehe ich nicht ein.»

Jos resümiert: «Ja, er hat beide Nationalitäten. Aber er ist immer mit niederländischer Lizenz gefahren. Er ist mehr Niederländer als Belgier. Wenn im Fussball die Niederlande gegen Belgien spielen würde, so wäre Max Teil der Orange Army. Und wenn er sich für eine Nationalität entscheiden müsste, dann wäre es die niederländische.»





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi