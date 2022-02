Mark Webber zu Lewis Hamilton: Wunden nicht verheilt

Der langjährige Formel-1-Pilot und Sportwagen-Weltmeister Mark Webber (45) spricht über die Auszeit von Mercedes-Star Lewis Hamilton: «Was Lewis passiert ist, das ist nur schwer zu verdauen.»

Lewis Hamilton hat den Beginn dieser Woche im Rennwagenwerk von Mercedes-Benz verbracht. Seinen Fans ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass das Gespenst eines Rücktritts endlich verschwunden ist. Aber Hamiltons langjähriger Rivale Mark Webber ist davon überzeugt, dass die umstrittenen Vorfälle beim WM-Finale von Abu Dhabi 2021 noch nicht vergessen sind.

Webber – von Melbourne 2002 bis Interlagos 2013 bei 215 Formel-1-WM-Läufen dabei – sagt beim australischen Channel 9: «Diese Wunden sind noch nicht verheilt. So lange Max Verstappen und Lewis Hamilton auf der Rennstrecke gegeneinander antreten, werden sie immer Rivalen bleiben, und letztlich wollen wir das ja auch im Sport. Vielleicht setzen sie sich mal auf ein Glas Rotwein zusammen nach ihrer Karriere.»

Lewis Hamilton nahm von Mitte Dezember bis Anfang Februar eine Auszeit, seine sozialen Netzwerke ruhten. Viele seiner Anhänger befürchteten, dass er aufhören könnte. Der 45-jährige Webber glaubt: «Die Saison 2021 so zu beenden, das war für Lewis mental ganz schwierig. Er führte 99 Prozent des Rennens, und dann am Ende auf diese Art und Weise zu verlieren, das ist wirklich schwierig zu verdauen.»

«Hamilton muss sich bestohlen gefühlt haben, weil er gar nicht mehr kämpfen konnte – und dies nicht aus seiner Schuld. Er musste sich gegen etwas zur Wehr setzen, das nicht in seiner Macht lag. Und wenn du einen Verstappen auf frischen, weichen Reifen hinter dir hast, dann ist das eine unfassbare Herausforderung.»



«Beide Fahrer hätten es verdient gehabt, Weltmeister zu werden. Für den Sport waren wir doch alle enttäuscht darüber, wie das geendet hat. Wir wollten, dass dies mit einem sauberen Kampf zu Ende geht, aber so hatten wir einen Piloten, dem eine Hand auf den Rücken gebunden war. Klar hätte man rückblickend etwas anders machen können. Was damals in Abu Dhabi geschah, das war gewiss nicht ideal.»





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi