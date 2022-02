Max Verstappen zu Lewis Hamilton: «Das war ungesund»

Am 9. Februar wird das neue Auto von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen präsentiert. Der 24-jährige Niederländer hofft, dass die kommende Saison etwas weniger dramatisch verläuft.

9. Februar 2022: Endlich bekommen wir zu sehen, wie der diesjährige Rennwagen von Max Verstappen aussieht, die Fans können mit einem Live-Stream dabei sein.

Natürlich fragen sich viele Fans: Geht das Duell Max Verstappen (Red Bull Racing) gegen Lewis Hamilton (Mercedes) in dieser Intensität weiter? In einem Gespräch mit dem Guardian hat der RBR-Fahrer nochmals ausführlich über die alles entscheidende Nacht von Abu Dhabi 2021 gesprochen und darüber, was dies in einem grösseren Zusammenhang bedeutet.

Der 20-fache GP-Sieger ist davon überzeugt: «Du kannst nicht jedes Jahr ein solches Drama haben. Das ist nicht gut für mich, das ist nicht gesund für ein Team, nicht für unseres und nicht für ein anderes.»

Verstappen hatte seit dem WM-Finale keinen Kontakt mit Lewis Hamilton: «Das ist ganz normal – jeder von uns lebt sein Leben, und wir sehen uns ja genug oft bei den Rennen.»

Die letzten Worte zwischen den beiden Superstars wurden unmittelbar nach dem Grand Prix gesprochen. Max: «Ich sah ihn nur kurz, als wir im Parc fermé den Helm ablegten. Er sagte ‘Gratulation, Mann’ oder etwas in der Art. Ich weiss die genauen Worte gar nicht mehr. Aber dass er gleich zu mir herüberkam, das war nett von ihm.»



Der Titel hat im täglichen Leben von Max Verstappen wenig geändert. «Wenn ich nach Hause komme, dann mache ich alles so wie vor meinem WM-Gewinn.»



Aber klar ist Verstappen nicht mehr der gleiche: «Vorher hattest du immer diesen Druck, dass du Weltmeister werden willst oder es zumindest versuchen musst. Dieser Druck ist nun weg. Ich habe das geschafft. Sollten harte Zeiten auf mich zukommen oder sollte ich Pech haben, dann kann ich aus diesem Grund leichter damit umgehen.»



Den Rekord von Lewis Hamilton mit seinen sieben Fahrer-WM-Titeln hat Verstappen nicht ins Visier genommen: «Du musst schon sehr viel Glück haben, um in eine solch dominierende Position zu kommen über einen derart grossen Zeitraum. Was mich angeht, so will ich einfach Freude am Sport haben und das nächste Rennen gewinnen.»





Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi