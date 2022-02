Erste Fotos: Red Bull Racing RB18 von Max Verstappen

Mit dem Red Bull Racing RB18 will der Niederländer Max Verstappen 2022 seinen Fahrer-WM-Titel erfolgreich verteidigen. Noch gibt RBR nicht preis, was sie alles für den Saisonstart auf Lager haben.

Im Rahmen eines Live-Streams aus dem Rennwagenwerk von Milton Keynes hat Red Bull Racing erste Bilder jenes Modells RB18 veröffentlicht, mit dem in der GP-Saison 2022 Weltmeister Max Verstappen und der Mexikaner Sergio Pérez auf Punktejagd gehen – mit dem US-amerikanischen Soft- und Hardware-Hersteller Oracle als Titelsponsor, das Team tritt 2022 als «Oracle Red Bull Racing» an.

RBR-Teamchef Christian Horner: «Das ist eine fabelhafte Sache, weil wir auf die ganzen Werkzeuge dieser tollen Firma Zugriff erhalten, etwa in Form von Rennstrategie-Simulationen.»

Für diesen ersten Augenschein aus der RBR-Rennwagenfabrik in Milton Keynes (England) gilt das Gleiche wie bei der Präsentation von Haas: Die Rennställe halten ihre Karten noch enger an der Brust als in den Jahren zuvor. Die heute gezeigte Version des RB18 wird nicht jener entsprechen, die beim ersten Wintertest auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ab 23. Februar auf die Bahn kommt. Und schon zum WM-Auftakt in Bahrain (20. März) kommen weitere Entwicklungsteile ans Auto.

RBR brachte sein Auto 2021 extrem früh auf die Bahn und erntete die Früchte der Arbeit: Max Verstappen war vom ersten Rennen in Bahrain an siegfähig. Nun aber haben wir genau das Gegenteil, in Form einer komplett neuartigen Rennwagengeneration. Und da wollen die Techniker mit Adrian Newey an der Spitze so lange wie möglich an Details arbeiten.

RBR-Teamchef Christian Horner bleibt vorsichtig: «Natürlich wird das neue Reglement das Kräfteverhältnis in der Formel 1 beeinträchtigen. Ferrari und McLaren könnten vorrücken, vielleicht gelingt auch dem einen oder anderen weiteren Team eine Überraschung. Wir und Mercedes waren 2021 in einen überaus intensiven Titelkampf verwickelt. Klar hat das Ressourcen gebunden, die andere schon in die Saison 2022 investiert haben. So oder so gehe ich von einem harten Wettbewerb aus, in Form einer spannenden Saison.»



«Wir sprechen hier von der grössten Veränderung im Reglement seit dreissig Jahren, und es wird faszinierend sein zu sehen, wie die verschiedenen Rennställe diese Regeln auslegen. Es wird in der Saison 2022 entscheidend sein, wie schnell wir mit dem neuen Auto zurecht kommen und wie gut die Entwicklung läuft. Wir wollen den Fahrer-WM erfolgreich verteidigen und die Konstrukteurs-Meisterschaft gewinnen.»



Max Verstappen: «Ich kann es nicht erwarten, mit dem neuen Wagen zu fahren, aber als Weltmeister fühlt sich das nicht anders an als in den Jahren zuvor.»



«Ich fühle mich gut vorbereitet und erholt, aber für alle von uns ist es ein grosses Fragezeichen, was mit diesen neuen Rennwagen passieren wird. Deshalb fiebere ich dem ersten Test so entgegen.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi