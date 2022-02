Alpine: Autos 2022 wegen BWT neu in Blau-Rosa

Die österreichische Firma BWT (Best Water Technology) wechselt von Aston Martin zu Alpine. Die Autos von Fernando Alonso und Esteban Ocon werden 2022 in den Farben Blau und Rosa auftreten!

Schöner Coup von Alpine: Der französische Formel-1-Rennstall geht eine langfristige Partnerschaft mit der Firma BWT (Best Water Technology) aus Mondsee (Österreich) ein. BWT hat in den vergangenen Jahren weltweit Schlagzeilen gemacht, als die Rennwagen von Force India, später Racing Point, in Pink auftauchten. 2021, als aus Racing Point neu Aston Martin wurde, blieb BWT dem Rennstall aus Silverstone treu, aber der Rennwagen von Sebastian Vettel war grün.

Als neuer Titelsponsor von Alpine wird das auffällige Pink wieder markanter zu sehen sein: Die Rennwagen von Fernando Alonso und Esteban Ocon erhalten eine Lackierung aus metallic-blau und rosa. Der Wagen des Spaniers und des Franzosen wird am 21. Februar vorgestellt.

BWT ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wasseraufbereitungssystemen und hat sich seit der Partnerschaft mit Force India in der Formel 1 etabliert, auch in Form von Bandenwerbung oder als Hauptsponsor von WM-Läufen.

BWT-Firmenchef Lutz Hübner: «Wir sind stolz, Teil des BWT Alpine F1 Teams zu werden. Mit unseren einzigartigen und patentierten Wasseraufbereitungstechnologien und den grossen weltweiten Fangemeinden von Alpine und BWT können wir dazu beitragen, die Welt zu verändern – Schluck für Schluck. In einem ersten Schritt werden alle Alpine-Werke sowie sämtliche Rennveranstaltungen zu Bottle Free Zones.»

«Diese Bündelung unserer Kräfte, um Bewusstsein zu schaffen und für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser zu kämpfen, ermöglicht sowohl BWT als auch Alpine, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller und effizienter zu erreichen.»

«Darüber hinaus investiert BWT seit mehr als zwei Jahrzehnten in die Entwicklung von Membranen für unsere künftige wasserstoffgetriebene Wirtschaft. Mittlerweile sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von Membranen zur Herstellung von grünem Wasserstoff und von Membranen für Brennstoffzellen – dem Energiekonverter des 21. Jahrhunderts. Gemeinsam mit unseren neuen Partnern werden wir zu emissionsfreiem Rennsport und nachhaltiger Brennstoffzellen-Elektromobilität beitragen.»

Cédric Journel, Marketing-Vizepräsident von Alpine: «Die Nachhaltigkeits-Agenden von Alpine und BWT sind darauf ausgerichtet, Einwegplastik zu eliminieren. Wir werden unsere Kräfte bündeln, um viele Menschen auf der ganzen Welt, unsere Mitarbeiter, Partner, Kunden und Fans davon zu überzeugen, Plastikmüll zu reduzieren. Parallel dazu werden wir die enorme globale Plattform der Formel 1 nutzen, um BWT in ihrem Kampf gegen die ungerechte Verteilung von sauberem, sicherem und gesundem Trinkwasser zu unterstützen.»





