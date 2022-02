Hoffnung für GP-Fans: Überholkrücke DRS endlich weg?

Jahrelang beklagten die Fahrer, wie schwierig das Überholen sei. So wurde 2011 der verstellbare Heckflügel DRS eingeführt (drag reduction system). Kann die Überholkrücke dank der neuen Autos verschwinden?

Die Formel-1-Autos bis Ende 2021 waren Wunderwerke aerodynamischer Effizienz. Leider führte dies dazu, dass ein GP-Rennwagen hochkomplexe Luftwirbel erzeugte – womit das Leben des Verfolgers schwierig wurde. Mercedes-Star Lewis Hamilton: «Wenn dein Auto nicht um mindestens eine Sekunde schneller ist als der Rennwagen deines Gegners, dann ist ein Überholversuch fast nicht möglich.»

Formel-1-Sportchef Ross Brawn entschied daher vor einigen Jahren: «Wir müssen wieder Rennwagen haben, mit welchen es den Piloten leichter fällt, sich auf den Rivalen zu werfen. Meine Hoffnung besteht darin, dass sich die Rennwagen in den kommenden Jahren so entwickeln, dass wir eines Tages auf das ‘drag reduction system’, also den verstellbaren Heckflügel, verzichten können.»

Nun präsentieren die Teams eines nach dem anderen ihre neuen 2022er Rennwagen, aber DRS ist noch immer da. Die Frage ist: Wie lange noch?

Aston Martin-Technikchef Andy Green sagt dazu: «In einem ersten Schritt liegt es an den Fachleuten des Autosport-Weltverbands FIA, sich die DRS-Zonen auf den verschiedenen Strecken anzusehen und zu entscheiden, ob man die eine oder andere modifizieren kann.»

«Wenn die neuen Rennwagen aerodynamisch das halten, was wir uns davon versprechen, dann sollten die Fahrer einander leichter folgen können und sich nicht so stark wie bislang auf das DRS verlassen müssen. Wir werden es erleben, dass diese DRS-Zonen im Laufe der Zeit seltener werden, einige werden verschwinden, und das ist gut so.»



«Aber in diesem Jahr werden die Fahrer froh sein, dass es DRS noch gibt. Denn ich kann mir vorstellen, dass bei diesen ersten Versionen der neuen Rennwagengeneration das Feld recht weit auseinander liegt. Eine Angleichung der Leistungsfähigkeit wird sich erst im Laufe der Saison ergeben und dann noch stärker im nächsten und übernächsten Jahr.»



Der Autosport-Weltverband FIA behält sich die Möglichkeit vor, dann endlich auch die Überholkrücke DRS wegzuwerfen.





Fahrzeugpräsentationen

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien