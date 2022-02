Pierre Gasly (AlphaTauri): «Einige Überraschungen»

So sieht der Wagen virtuell in Imola aus

Der Franzose Pierre Gasly strotzt nur so vor Tatendrang. Der Sieger des Italien-GP von 2020 spricht über die neuen Rennwagen: «Jeder fragt sich natürlich – was haben wohl die anderen Rennställe gemacht?»

Lange nicht gesehen, Pierre Gasly, wo hat der AlphaTauri-Fahrer in den vergangenen Wochen eigentlich gesteckt? Der Franzose sagt: «Nach der sehr langen Saison 2021 war ich mit Familie und Freunden über Weihnachten in der Schweiz. Es hat gut getan, in den Bergen tief durchatmen zu können. Dann bin ich in die USA gereist, um mir in Miami den Bau der neuen Rennstrecke anzusehen und um in Santa Monica zu trainieren. Die Zeit ist nur so verflogen, und schon bald stehen die ersten Wintertests auf dem Programm.»

Zur kommenden Saison mit komplett neuen Rennwagen meint der WM-Siebte von 2019: «Wir müssen mit allem rechnen. Die Teams haben bei Null begonnen, und während ich an den Fähigkeiten unserer Leute keine Sekunde zweifle, ist meine grosse Frage – was haben wohl die anderen Rennställe gemacht? Bis wir alle GP-Renner in Barcelona sehen, bleibt das unbeantwortet. Ich erwarte eine Saison voller Überraschungen.»

«Was mich selber angeht, so ändere ich an meiner Vorgehensweise nichts. Ich habe 2021 meine beste Saison gezeigt, darauf will ich aufbauen. Mein Ziel besteht darin, regelmässig unter den besten Fünf mitzumischen. Wenn wir ein konkurrenzfähiges Auto haben und das Beste aus unseren Möglichkeiten machen, dann ist das realistisch.»

Wenn sich der 85-fache GP-Teilnehmer sein Auto so ansieht, «dann fallen einem als erstes die grösseren Räder ins Auge. Die Räder sind auch schwerer, die Autos werden ganz anders zu fahren sein, die Sicht ist ebenfalls nicht mehr die gleiche. Die Piloten werden alle Hände voll haben, mit allen neuen Aspekten klarzukommen. Ich kann es kaum erwarten, auf die Bahn zu gehen.»





Fahrzeugpräsentationen

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi