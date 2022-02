Sprint 2022 bei drei Rennen, andere Punkte-Verteilung

In London hat die Formel-1-Kommission unter Leitung des FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem getagt. Beschlossene Sache: Sprints in Imola, auf dem Red Bull Ring und Interlagos, mit anderer Punkteverteilung.

Beim Treffen der Formel-1-Kommission (FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, Formel-1-CEO Stefano Domenicali, Teamchefs, Vertreter der Motorenhersteller) ist Folgendes beschlossen worden.

Abu Dhabi-Analyse

Mohammed Ben Sulayem als Präsident des Autosport-Weltverbands hat sich über das kontroverse WM-Finale 2021 ausführlich mit den Teamchefs ausgetauscht, Erkenntnisse der FIA-Analyse werden aber erst im März veröffentlicht. Den Teamchef wurden auch keine Änderungsvorschläge unterbreitet, was die Struktur der Rennleitung angeht.

Sprintrennen

Es ist beschlossen worden, dass in der GP-Saison 2022 wie im Vorjahr drei Sprints stattfinden werden – also mit einem Qualifying am Freitag, einem Rennen über 100 Kilometer am Samstag, welches die Startaufstellung des Grand Prix definiert, und dem WM-Lauf am Sonntag. 2021 wurde dieses Format in Silverstone, Monza und Interlagos gefahren. 2022 wird es in Imola, auf dem Red Bull Ring und erneut in Interlagos umgesetzt.

Neu: Es gibt nicht mehr nur drei Punkte für den Ersten, zwei für den zweiten und einen für den dritten, sondern es gibt üppig Punkte:

Sieger: 8 Punkte

Zweiter: 7

Dritter: 6

Vierter: 5

Fünfter: 4

Sechster: 3

Siebter: 2

Achter: 1



Die Pole-Position wird künftig in Sachen GP-Statistik jenem Fahrer zugesprochen, der in der Quali am Freitag der schnellste Mann war, also nicht mehr dem Sieger des Sprints.



Folgen Belgien-GP

In Spa-Francorchamps 2021 konnten wegen schlechten Wetters nur ein paar Runden hinter dem Safety-Car gefahren werden, danach wurden halbe Punkte vergeben. Das hat bei vielen Fans Unverständnis ausgelöst.



Neu gilt: Punkte gibt es erst am zwei kompletten Rennrunden ohne Safety-Car.



Bei mehr als zwei Runden aber weniger als 25% der eigentlichen GP-Distanz gilt diese Punkteverteilung:



Sieger: 6 Punkte

Zweiter: 4

Dritter: 3

Vierter: 2

Fünfter: 1



Bei mehr als 25% der Renndistanz aber weniger als 50% gilt:



Sieger: 13 Punkte

Zweiter: 10

Dritter: 8

Vierter: 6

Fünfter: 5

Sechster: 4

Siebter: 3

Achter: 2

Neunter: 1



Bei mehr als 50%, aber weniger als 75% der Renndistanz:



Sieger: 19

Zweiter: 14

Dritter: 12

Vierter: 9

Fünfter: 8

Sechster: 6

Siebter: 5

Achter: 3

Neunter: 2

Zehnter: 1



Sämtliche dieser Regeländerungen müssen noch vom FIA-Weltrat abgenickt werden.





Fahrzeugpräsentationen

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi