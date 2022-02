Verstappen–Hamilton auf Netflix: Hülkenberg gespannt

Staffel 4 der F1-Dokumentation «Drive to Survive» vom Streaming-Anbieter Netflix mit der GP-Saison 2021 und dem grandiosen WM-Duell Max Verstappen gegen Lewis Hamilton kommt am 11. März.

Endlich hat der weltgrösste Streaming-Anbieter Netflix bestätigt, wann die Formel-1-Fans die vierte Staffel der beliebten Doku «Drive to Survive» zu sehen bekommen – sie wird am 11. März online gestellt und packende Bilder zum WM-Duell von Max Verstappen und Lewis Hamilton liefern.

Auch Nico Hülkenberg ist gespannt darauf, wie die Amerikaner diese atemberaubende Saison aufarbeiten. In seiner Kolumne auf LinkedIn sagt der 34-jährige Emmericher: «Ich weiss noch, als die Netflix-Leute zum ersten Mal im Fahrerlager aufgetaucht sind. Wir alle dachten: ‘Neflix? Was wollen die denn hier?’ Am Anfang waren wir Fahrer da nicht so sicher, wie das alles herauskommen würde.»

«Nachdem die erste Skepsis verflogen war, liess ich mich länger filmen. Und ich bereue das nicht. Denn dank dieser Doku haben sehr viel mehr Menschen die Faszination der Formel 1 verstanden – welch immense Arbeit bei den Teams investiert wird, welche Rolle Politik spielt, was für ein Power-Zirkus die Königsklasse wirklich ist.»

«Ich finde, die Macher haben eine gute Balance gefunden aus Hollywood und Realität. Klar ist nicht alles wahrheitsgetreu, aber es ist immer unterhaltsam und vor allem zu jeder Zeit weltweit abrufbar, auf den 27 wichtigsten Weltmärkten.»

«Am meisten hat die Doku in den USA ausgelöst. Als wir 2021 nach Austin zurückkehrten, wurde ich viel öfter angesprochen, obschon ich gar keinen Stammplatz habe. Die Fans haben mich wegen zwei Episoden aus den ersten beiden Staffeln wiedererkannt.»



«Einige Zahlen sagen sehr viel aus über den Effekt der Netflix-Serie: 70 Prozent der GP-Besucher in Austin 2021 kamen zum ersten Mal zur Formel 1, und Befragungen zeigen, dass der Sport endlich wieder jüngere Menschen hinzugewinnt. Wenn eine Staffel von Drive to Survive erscheint, legt der Instagram-Kanal der Formel 1 in kurzer Zeit eine halbe Million Follower zu, und auch auf den sozialen Netzwerken der Fahrer macht sich das stark bemerkbar.»





Fahrzeugpräsentationen

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi