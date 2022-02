Williams: Senna-S nach 27 Jahren nicht mehr auf Auto

1994 verlor der grosse Ayrton Senna in einem Williams sein Leben. Ab 1995 klebte Frank Williams ein S von Senna auf den Renner. Nach 27 Jahren fehlt nun erstmals das Logo des unvergessenen Piloten.

Der englische Traditionsrennstall Williams hat am 15. Februar auf einem Show-Car gezeigt, mit welcher Lackierung Nicholas Latifi und Alex Albon in der GP-Saison 2022 fahren. Das Echo unter den Formel-1-Anhängern auf den sozialen Netzwerken ist positiv, aber es dauerte nicht lange, bis den ersten Fans auffiel: Das Senna-S fehlt.

Nachdem der grosse Ayrton Senna beim Grand Prix von Imola 1994 ums Leben gekommen war, prangte ab 1995 ein Senna-S auf jedem Williams, meist im Bereich des Frontflügels.

Williams-Teamchef Jost Capito: «Wir wollen den Blick nach vorne richten, mit einem neuen Auto in einer neuen Ära der Formel 1. Williams-Besitzer Dorilton Capital wird Ayrton Senna mit einem besonderen Bereich im Werksmuseum von Grove würdigen.»

«Wir wollen die Fahrer nicht jedes Mal daran erinnern, was passiert ist, wenn sie ins Auto steigen. Wir werden uns auch mit der Familie Senna kurzschliessen, um unseren Beitrag an der Senna-Stiftung zu verstärken. Wir glauben an das Programm der Stiftung, da wird vielen Menschen geholfen. In welcher Form wir hier mehr machen werden, das ist noch nicht entschieden.»

Das «Instituto Ayrton Senna» wurde 1994 in Brasilien als gemeinnützige Stiftung gegründet und half seitdem mehr als 25 Millionen Kindern und Jugendlichen in Brasilien.





Fahrzeugpräsentationen

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi