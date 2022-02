Mercedes: Hamilton-Nachfolger – Kimi und eine Frau

Mercedes unterstützt 2022 im Förderprogramm für die Formel 1 so viele Talente wie noch nie. Mögliche Nachfolger von Lewis Hamilton: Die Spanierin Luna Fluxa und der Italiener Andrea Kimi Antonelli.

Das Auffinden und gezielte Fördern von Rennsporttalenten ist seit jeher ein Eckpfeiler in der Rennsportphilosophie von Mercedes-Benz. In den 1950er Jahren repräsentierten Stirling Moss und Hans Herrmann an der Seite des legendären Juan Manuel Fangio den Stern in der Formel 1. In den 1990er Jahren verfeinerte eine Generation von Fahrern, darunter Michael Schumacher, ihr Können in der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Anfang der 2000er Jahre unterstützte Mercedes gemeinsam mit McLaren die Karrieren von Lewis Hamilton und Nico Rosberg auf ihrem jeweiligen Weg in die Königsklasse des Motorsports.

Im Jahr 2016 knüpfte das Mercedes-AMG Petronas F1 Team an diese Tradition an und rief ein Junior-Programm ins Leben, das es Talenten wie Pascal Wehrlein, Esteban Ocon und George Russell ermöglichte, auf höchstem Niveau mitzufahren.

2022 wird das Programm einen neuen Meilenstein setzen: George wird der erste Absolvent sein, der als Einsatzfahrer zum Stammpiloten aufsteigt. Gleichzeitig werden sieben talentierte, junge Fahrern gefördert, vom Kartsport bis zur Formel 2 antreten werden.

Die Junior-Fahrer von Mercedes für das Jahr 2022 sind Andrea Kimi Antonelli (15), Paul Aron (18), Yuanpu Cui (13), Luna Fluxa (11), Daniel Guinchard (15), Alex Powell (14) und Frederik Vesti (20).

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir haben einige bekannte Gesichter aus den Vorjahren im Programm, die auf ihren guten Fortschritten aufbauen wollen, und es gibt auch einige neue Mitglieder.»

Gwen Lagrue, Berater des Teams in Sachen Fahrer-Entwicklung, sagt: «Es ist definitiv ein besonderes Jahr für uns, mit dem Aufstieg von George Russell, der einer unserer ersten Nachwuchsfahrer seit der Wiedergeburt des Nachwuchsprogramms im Jahr 2016 war. Es ist auch deshalb etwas Besonderes, weil wir mit Luna, die letztes Jahr die Mini X30-Meisterschaft gewonnen hat, unsere erste weibliche Fahrerin in das Programm aufgenommen haben.»



Und hier das Wichtigste über die von Mercedes geförderten Piloten.



Andrea Kimi Antonelli

Andrea wurde im Jahr 2006 in Bologna (Italien) geboren und fährt seit 2014 Rennen. Seitdem stieg er schnell in der Kartszene auf und sammelte dabei Siege und Titel. 2020 stieg er für die letzten drei Saisonrennen mit Prema in der Italienischen Formel 4 in den Formelsport ein und zeigte dort mit Podestplätzen auf Anhieb ein beeindruckendes Tempo. In der Saison 2022 fährt Kimi mit Prema in der italienischen Formel 4.



Paul Aron

Paul wurde im Jahr 2004 in Tallinn (Estland) geboren und sass im Alter von sieben Jahren zum ersten Mal in einem Kart. 2019 kam der Sprung in den Formelsport. Dort trat er sowohl in der ADAC Formel 4 als auch der italienischen Formel 4 Meisterschaft an. Ein Jahr später wechselte er in den Formel Renault Eurocup. In der Saison 2021 trat Paul erneut in dieser Serie an, die mittlerweile den Namen Formula Regional European Championship trug: dritter Gesamtrang. Auch 2022 tritt er mit Prema in dieser Serie an.



Yuanpu Cui

Yuanpu wurde 2008 im chinesischen Xi'an geboren und sass im Alter von sechs Jahren zum ersten Mal in einem Go-Kart. Schon sein Vater war Rennfahrer. Seine ersten professionellen Rennen fuhr er im Jahr 2014 bei Rennveranstaltungen in China und 2016 wurde er Zweiter in der chinesischen Rotax-Serie. 2022 steigt er in die OK Klasse auf.



Luna Fluxa

Luna wurde 2010 in Spanien geboren und ist der jüngste Neuzugang im Nachwuchsprogramm des Mercedes F1 Teams, nachdem sie in ihren ersten Saisons im Kartsport beeindruckte und ermutigende Anzeichen einer aufstrebenden Fahrerin zeigte. Sie stieg 2017 in den Kartsport ein. Als sie mit dem Rennsport begann, nahm sie am «programa mujer y motor» teil, einem Programm, das vom spanischen Automobilverband ins Leben gerufen wurde, um mehr Frauen für den Motorsport zu gewinnen. 2022 wird sie in der OK Junior-Klasse antreten.



Daniel Guinchard

Dem 2006 im Vereinigten Königreich geborenen Daniel wurde Racing in die Wiege gelegt, denn sein Vater und sein Grossvater sind Rennfahrer und führten ihn an den Kartsport heran. Nach vielen Erfolgen im Kartsport steigt er 2022 in den Formelsport auf und tritt mit Argenti in der britischen Formel 4 an.



Alex Powell

Alex wurde 2007 in Miami, Florida, geboren, stammt aber ursprünglich aus Jamaika. Sein Debüt im Kartsport gab er 2015, seitdem hat er sich in den letzten Jahren bereits einen Namen in der Kartszene gemacht. 2022 fährt er Kart in der OK Klasse.



Frederik Vesti

Frederik wurde 2002 in Vejle, Dänemark, geboren und trat in der Saison 2021 dem Mercedes Junior Team bei. Nach zwei dänischen Kartmeistertiteln wechselte Frederik in die Formel Ford Dänemark, wo er mit zwei Siegen den vierten Platz belegte. 2017 trat er in der dänischen Formel 4 sowie der ADAC Formel 4 an, wo er den zweiten Platz belegte. 2019 wurde er mit Prema Meister der Formula Regional European. Im Jahr 2020 und 2021 wurde er jeweils Vierter in der FIA Formel 3 Meisterschaft. Im Jahr 2022 steigt Frederik mit ART Grand Prix in die Formel 2 auf.