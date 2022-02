Ferrari: Neues Auto von Leclerc–Sainz ab 14.00 Uhr

Darauf warten Ferrari-Fans auf der ganzen Welt: Ab 14.00 Uhr zeigt der berühmteste Formel-1-Rennstall das neue Modell F1-75, das in der WM 2022 von Charles Leclerc und Carlos Sainz gefahren wird.

Geht die Durststrecke von Ferrari 2022 zu Ende? Das hoffen alle Tifosi, und das Siegerauto von Charles Leclerc und Carlos Sainz soll jener Ferrari F1-75 sein, der am 17. Februar um 14.00 Uhr der Öffentlichkeit gezeigt wird.

Ferrari, der älteste, erfolgreichste und berühmteste Rennstall der Formel 1, ist sein Singapur 2019 und dem Triumph von Sebastian Vettel auf dem Marina Bay Circuit ohne Sieg. Beim WM-Auftakt in Bahrain 2022 wird diese Durststrecke 910 Tage lang sein!

45 Rennen ohne Volltreffer, das ist die zweitlängste sieglose Phase von Ferrari in der Königsklasse, nur von Spanien 1990 (Alain Prost) bis Deutschland 1994 (Gerhard Berger) dauerte das noch länger, nämlich 59 Rennen.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagte zum Schluss der vergangenen GP-Saison: «Es war wichtig für uns zu zeigen, dass wir unsere Probleme lösen können. Wir hatten uns für 2021 drei Ziele gesetzt. Das erste bestand darin, dass wir die Lücke zu den Top-Teams verringern können. Das war vor dem Hintergrund einer eingeschränkten Entwicklung nicht einfach.»

Tatsächlich hat Ferrari den durchschnittlichen Rückstand auf Mercedes mehr als halbiert, von 1,4 Sekunden in der GP-Saison 2020 auf sechs Zehntelsekunden 2021.



Das zweite Ziel gemäss Mattia Binotto: «Eine Verbesserung in allen Belangen, vor allem was Rennvorbereitung und Rennmanagment angeht. Als drittes Ziel wollten wir mit der verbesserten Antriebseinheit für 2022 ein solides Fundament legen.»



Heute freut sich Binotto: Kein Team hat gemessen an 2020 so grosse Fortschritte gemacht wie Ferrari. Der berühmteste Rennstall der Welt ist von Platz 6 hochgerückt auf Rang 3, die Punktebeute wurde mehr als verdoppelt (2020 waren es 131 Zähler, 2021 waren es 323,5), fünf Mal stand ein Ferrari-Fahrer auf dem Siegerpodest. Zudem konnte Charles Leclerc zwei Pole-Positions erringen.



Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat angekündigt: «Die Fans dürfen sich auf einen Rennwagen freuen, der von cleveren Ideen nur so strotzt.»



Der Ferrari F1-75, benannt nach der Formel 1 und 75 Jahre, seit Enzo Ferrari den Motor des ersten Serienautos anwerfen liess, wird am 17. Februar ab 14.00 Uhr enthüllt, zu sehen auf der Homepage von Ferrari.





Fahrzeugpräsentationen

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi