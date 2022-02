Lewis Hamilton über dunkle Gedanken: Vertrauen weg

Viele Fans von Lewis Hamilton hatten Angst, dass der Mercedes-Star wegen der WM-Niederlage von Abu Dhabi den Helm an den Nagel hängen könnte. Der siebenfache Champion bestreitet das.

Im Rahmen der Präsentation des neuen Mercedes W13 wird Lewis Hamilton von der Vergangenheit eingeholt. Noch immer sind viele Formel-1-Fans entrüstet darüber, wie die WM 2021 zu Ende gegangen ist. Einige von ihnen bleiben überzeugt, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, als Hamilton kurz vor Schluss des Abu Dhabi-GP zum Freiwild gemacht wurde für den heranstürmenden Max Verstappen.

Wer einen Blick in die sozialen Netzwerke wirft, der merkt schnell: Auch die Änderungen der FIA samt Entmachtung von Rennchef Michael Masi haben die Wogen nicht vollständig glätten können.

Lewis Hamilton (37) würde lieber über den neuen Rennwagen und die kommende GP-Saison 2022 reden, aber die meisten Fragen drehen sich um die FIA, Rennchef Michael Masi, Abu Dhabi und einen möglichen Rücktritt.

Der 103-fache GP-Sieger sagt: «Ich habe niemals gesagt, dass ich aufhören würde. Ich liebe meinen Job, und ich sehe es als Privileg, mit dieser Gruppe Menschen bei Mercedes zusammenzuarbeiten. Ich bin hier nicht einfach Teil eines Teams, ich bin Teil einer Familie. Es gibt kein vergleichbares Gefühl.»

Natürlich schmerzte die WM-Niederlage, natürlich gehen einem Sportler da dunkle Gedanken durch den Kopf, wie Lewis offen zugibt: «Ja, das war eine schwierige Phase für mich. Und es war notwendig, dass ich etwas Abstand gewinnen musste, um einfach wieder im Jetzt zu leben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal für die Unterstützung von ganz vielen Menschen bedanken.»



Letztlich verrät Hamilton nicht, wie ernsthaft er die Möglichkeit in Betracht gezogen hat, der Formel 1 den Rücken zu wenden. Er sagt nur: «Letztlich bin ich zu einem Punkt gekommen, an dem ich entschieden habe, dass ich eine neue Saison in Angriff nehmen möchte.»



«Ich wollte Ende 2021 abschalten. Das hatte ich nach einer langen Saison ohnehin geplant, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und ich musste verdauen, was passiert war. Aber ich bin ein Verfechter der These – was einen nicht umbringt, das macht einen stärker.»



Nochmals, hat Lewis an Rücktritt gedacht? Hamilton: «Am Ende einer Saison geht dir oft durch den Kopf – will ich mir das alles nochmals antun? Will ich all diese Opfer bringen, auf um diesem hohen Niveau zu fahren? Aber unter dem Strich liebe ich diesen Sport einfach, auch wenn ich zwischendurch ein wenig das Vertrauen ins System verloren habe. Aber wie gesagt: Ich bin einer, der an Widerständen wächst und nur umso entschlossener wird, Hürden zu überwinden.»



Zum Abgang von Michael Masi sagt Lewis, der das WM-Finale von Abu Dhabi später nie in der Aufzeichnung angeschaut hat: «Ich bin generell keiner, der sich lange mit der Vergangenheit aufhält. Du kannst nicht ändern, was passiert ist. Es tut gut zu sehen, dass die FIA Verbesserungen einbringt. Aber keine Entscheidung kann ändern, was in Abu Dhabi vorgefallen ist. Kein Fahrer soll nochmals in eine solche Situation kommen, die Regeln fair und für alle gerecht angewendet werden.»





Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi