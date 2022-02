Erster Ferrari-Test: Leclerc und Sainz entzücken Fans

Der neue Ferrari F1-75 in Fiorano

Während Mercedes in England Wind und Regen trotzte, hatte Ferrari in Fiorano andere Probleme – dicker Nebel. Charles Leclerc und Carlos Sainz kümmerten sich liebevoll um die zahlreichen Zaungäste.

An zwei Orten dröhten heute Formel-1-Motoren: Mercedes-Benz brachte trotz Sturms den neuen W13 auf die Silverstone-Strecke und zeigte dabei erste Technik-Tricks, Ferrari nutzte die Regel-Lücke einer Demofahrt für einen ersten Funktionstest des Modells F1-75 auf der Hausbahn Fiorano.

Mehr als 15 Kilometer sind bei einer solchen Fahrt, organisiert für Partner und Sponsoren, nicht erlaubt. Trotz dicken Nebels kamen Hunderte von Schaulustigen zur Ferrari-Bahn, ein Ferrari-Test spricht sich immer sehr schnell herum.

Als Erster stieg der Monegasse Charles Leclerc in den 2022er Ferrari, später übernahm der Spanier Carlos Sainz. Die Fan blieben lange an der Strecke und wurden für ihre Treue belohnt: GP-Sieger Leclerc und der Madrilene Sainz begaben sich an den Rand der Piste, wo sie geduldig Autogramme schrieben und viele aufmunternde Worte der Tifosi zu hören bekamen.

Zum zweiten Mal wird der neue Ferrari dann in Katalonien zu sehen sein, wenn mit dem F1-75 am 22. Februar ein Filmtag absolviert wird (maximal 100 Kilometer). Am 23. Februar beginnen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dann die ersten Formel-1-Wintertests.





Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi