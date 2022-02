Arthur Leclerc: Ferrari-Junior feiert Titelgewinn

Ferrari-Junior Arthur Leclerc durfte zwei Rennen vor dem Ende den Titel in der Formula Regional Asia bejubeln

Die Erleichterung war Arthur Leclerc bereits auf der Auslaufrunde anzuhören, so laut fiel sein Jubelgeschrei aus. Der 22-jährige Bruder von Ferrari-Star Charles Leclerc hatte allen Grund dazu, er konnte sich erst die Pole im ersten Abu Dhabi-Lauf der Formula Regional Asia sichern. Von dort legte er einen starken Start hin und baute seine Führung auf seinen Teamkollegen Dino Beganovic in den ersten Runden aus.

Der Monegasse kontrollierte das Rennen und drehte dabei auch die schnellste Rennrunde. Am Ende durfte er sich nicht nur über den Sieg freuen. Mit 65 Punkten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Pepe Marti sicherte er sich zwei Läufe vor dem Ende auch die Titelkrone in der Nachwuchsserie.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich die Meisterschaft auf diese Art und Weise gewinnen konnte», jubelte der Nachwuchsfahrer, der zur Ferrari Driver Academy gehört. «Wir konnten dank der harten Arbeit, die wir im Laufe dieser Meisterschaft geleistet haben, unser wahres Potenzial unter Beweis stellen», stellte er sich und seinem Mumbai Falcons India Racing Team ein gutes Zeugnis aus.

«Es stehen aber noch zwei weitere Rennen an und wir werden alles geben, um die Meisterschaft mit einem Höhepunkt abzuschliessen und in Bestform für die anstehende Formel-3-Saison zu sein», ergänzte der Ferrari-Junior, der nach seiner Debüt-Saison sein zweites Formel-3-Jahr mit dem Prema Racing Team in Angriff nehmen wird.