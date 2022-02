Carlos Sainz: «Davon träume ich mein ganzes Leben»

Ferrari-Star Carlos Sainz weiss, dass bei der Scuderia Siege und Titelkämpfe von ihm erwartet werden. Der Druck ist gross, bereitet dem 27-jährigen Spanier aber keine Kopfzerbrechen, wie er beteuert.

Sieben Formel-1-Jahre hat Carlos Sainz bereits bestritten und in den vergangenen drei Jahren schaffte es der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende insgesamt sechs Mal aufs Podest. Vier dieser Top-3-Ergebnisse erzielte er im Ferrari, die anderen beiden gelangen ihm im McLaren-Renner.

Einen Sieg hat der 27-Jährige aus Madrid noch nicht errungen und der Druck wird immer grösser, schliesslich sind die Erwartungen im Team aus Maranello besonders hoch. Doch der WM-Fünfte des Vorjahres macht sich deshalb keine Sorgen, wie er beteuert.

Anlässlich der Enthüllung seines 2022er-Renners F1-75 stellte Sainz klar: «Mir macht der Druck keine Angst, denn davon träume ich mein ganzes Leben schon. Ich will um GP-Siege und WM-Titel kämpfen und darauf freue ich mich und darauf arbeite ich auch hin. Beim Aufwachen und beim Einschlafen habe ich diesen Wunsch im Hinterkopf und ich freue mich, wenn der Moment gekommen ist.»

«Wir hatten im vergangenen Jahr in Monaco die Chance, um die Pole und den Sieg zu kämpfen, und das war das erste Mal in meiner bisherigen Karriere, dass ich in dieser Situation war. Und ich habe es geliebt, deshalb freue ich mich auf die nächste Gelegenheit», ergänzte der Spanier.

Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi