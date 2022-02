Fernando Alonso: Heute kommt neue Alpine A522

Als zweitletztes Formel-1-Team präsentiert der französische Alpine-Rennstall den 2022er Rennwagen. Am 21. Februar um 18. 30 Uhr wird das Auto von Fernando Alonso und Esteban Ocon um in Paris enthüllt.

Formel-1- und Sportwagen-Weltmeister Fernando Alonso und GP-Sieger Esteban Ocon treten 2022 in neuen Farben auf: Am 21. Februar wird im Palais de Tokyo von Paris ihre neue Schönheit Alpine A522 präsentiert (ab 18.30 Uhr), der Renner wird im Metallic-Blau von Alpine und im Rosa des neuen Hauptsponsors BWT (Best Water Technology) auftauchen. Das Bündnis zwischen den Franzosen und den Österreichern wurde am 11. Februar bestätigt.

Als Alpine-Superstar Fernando Alonso im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi 2021 gefragt wurde, was er sich für die Saison 2022 wünsche, lachte der 32-fache GP-Sieger: «Ein schnelleres Auto.»

Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 betonte: «2021 war für mich immer eine Übergangssaison. Unsere grosse Chance kommt 2022, mit der Umstellung zu den neuen Rennwagen. Diese Gelegenheit müssen wir packen.»

Der inzwischen 40-jährige Spanier hat mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass Alpine die Konstrukteurs-Meisterschaft auf dem fünften Rang abgeschlossen hat. Saison-Highlight des Teams: Sieg von Esteban Ocon in Ungarn. Saison-Höhepunkt von Alonso: Erster Podestplatz in der Formel 1 seit 2014, als Dritter beim Grossen Preis von Katar.

Alonso, inzwischen in 334 Grands Prix gestählt, ist guter Dinge für 2022: «Wir arbeiten an diesem Projekt schon lange. Natürlich machen wir uns grosse Hoffnungen.»



Die Franzosen stellen den Wagen auf dem eigenen YouTube-Kanal vor.





Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi