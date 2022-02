Barcelona: So testen Vettel, Schumacher, Verstappen

Darauf warten die Formel-1-Fans mit grosser Spannung: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird ab 23. Februar drei Tage lang getestet. Wir sagen, wann die Fahrer ins Lenkrad greifen.

Vor dem ersten Formel-1-Wintertest in Spanien bringt Aston Martin-Technikchef Andy Green die Gefühlslage in den zehn Grand-Prix-Rennställen am besten auf den Punkt: «Wir leben derzeit in einer Mischung aus Zuversicht und Besorgnis. Denn beim Schritt zu diesen radikal neuen Autos 2022 kannst du die eigene Arbeit einschätzen, aber du hast keine Ahnung, was die Konkurrenz gemacht hat.»

Ab 23. Februar erhalten wir eine erste vage Ahnung, wo die Reise hingehen könnte: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird drei Tage lang getestet, der erste Formel-1-Wintertest besteht aus je vier Stunden am Morgen und am Nachmittag (9.00 Uhr bis 13.00 sowie 14.00 bis 18.00 Uhr).

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist skeptisch, dass wir am kommenden Freitagabend sehr viel schlauer sein werden. «Beim ersten Wintertest wird es für die Teams darum gehen, mit einem hoffentlich standfesten Auto üppig zum Fahren zu kommen – um so viel als möglich über die neue Rennwagengeneration zu lernen.»

«Erst beim zweiten Test in Bahrain geht es dann um mehr Speed, mit vielen Entwicklungsteilen, die an die Autos kommen werden. Aber für mich ist die erste wahre Nagelprobe dieser Autos erst das Abschlusstraining zum Grossen Preis von Bahrain. Und ein etwas klareres Bild in Sachen Kräfteverhältnis werden wir sogar erst nach einigen Rennen haben.»



McLaren, Haas, Alpine und Ferrari waren bereits am Montag und Dienstag in Katalonien im Einsatz: McLaren und Haas absolvierten am 21. Februar ihren Filmtag, Alpine und Ferrari am 22. Februar. Mehr als 100 Kilometer sind bei einem solchen Filmtag nicht erlaubt, die Autos rollen auf einer besonders harten Reifenmischung von Pirelli. Die Rennställe nutzen den Filmtag als Funktionstest ihrer Renner, um dann bei Testbeginn richtig loslegen zu können und nicht von Kinderkrankheiten der Autos genervt zu werden.

Hier in unserer Übersicht, welche Fahrer an welchen Tagen zum Einsatz kommen werden. So wie es sich in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat, wird die Arbeitslast geteilt – die meisten Rennställe lassen ihre Piloten jeweils einen halben Tag zum Einsatz kommen, um in der Mittagspause zu wechseln. Die Piloten bleiben dadurch frischer und ihre Eindrücke sind eher vergleichbar.



Alfa Romeo ist das einzige Team, das beim Barcelona-Test einen Reservefahrer auf die Bahn bringt, Robert Kubica (Mittwochmorgen).





Einsatzplan Formel-1-Tests in Spanien

Circuit de Barcelona-Catalunya



Mercedes

Mittwoch, 23. Februar: George Russell, Lewis Hamilton

Donnerstag, 24. Februar: noch offen

Freitag, 25. Februar: noch offen



Red Bull Racing

Mittwoch, 23. Februar: Max Verstappen

Donnerstag, 24. Februar: Sergio Pérez

Freitag, 25. Februar: Verstappen, Pérez



Ferrari

Mittwoch, 23. Februar: Charles Leclerc, Carlos Sainz

Donnerstag, 24. Februar: Sainz, Leclerc

Freitag, 25. Februar: Leclerc, Sainz



McLaren

Mittwoch, 23. Februar: Lando Norris

Donnerstag, 24. Februar: Daniel Ricciardo

Freitag, 25. Februar: Norris, Ricciardo



Alpine

Mittwoch, 23. Februar: Fernando Alonso

Donnerstag, 24. Februar: Esteban Ocon

Freitag, 25. Februar: Alonso, Ocon



AlphaTauri

Mittwoch, 23. Februar: Yuki Tsunoda

Donnerstag, 24. Februar: Pierre Gasly

Freitag, 25. Februar: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda



Aston Martin

Mittwoch, 23. Februar: Sebastian Vettel, Lance Stroll

Donnerstag, 24. Februar: Stroll, Vettel

Freitag, 25. Februar: Vettel, Stroll



Williams

Mittwoch, 23. Februar: Nicholas Latifi, Alex Albon

Donnerstag, 24. Februar: Albon, Latifi

Freitag, 25. Februar: Latifi Albon



Alfa Romeo

Mittwoch, 23. Februar: Robert Kubica, Valtteri Bottas

Donnerstag, 24. Februar: Bottas, Guanyu Zhou

Freitag, 25. Februar: Zhou, Bottas



Haas

Mittwoch, 23. Februar: Nikita Mazepin, Mick Schumacher

Donnerstag, 24. Februar: Schumacher, Mazepin

Freitag, 25. Februar: Mazepin, Schumacher





Fahrzeugpräsentationen

27. Februar: Alfa Romeo





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi