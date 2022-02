Guanyu Zhou: «Musste viele Kompromisse eingehen» 23.02.2022 - 16:42 Von Vanessa Georgoulas

© Alfa Romeo Racing Guanyu Zhou kann es kaum erwarten, im C42 auszurücken

In diesem Jahr startet nur ein Neuling in der Formel 1: Guanyu Zhou wird als erster Chinese in der Geschichte der Königsklasse an einem Grand Prix teilnehmen. Der 22-Jährige musste viele Opfer bringen, wie er erzählt.