Barcelona, Tag 2: Max Verstappen muss zuschauen

Max Verstappen in Barcelona

Am zweiten Tag der Formel-1-Wintertests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya müssen zwei Champions zuschauen: Max Verstappen und Fernando Alonso haben ihre Cockpits geräumt.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat gewarnt: «Die Fans sollten in die derzeitigen Rundenzeiten nicht zu viel hinein interpretieren.» Natürlich hat der Wiener Recht – die Rangliste nach einem ersten Wintertesttag ist gewiss kein Spiegel dessen, was wir beim Saisonbeginn in Bahrain erwarten sollten.

Was aber Gültigkeit behält: Wer von Kinderkrankheiten der neuen Rennwagen genervt wird (wie Alfa Romeo oder Haas) und deshalb viel zu wenig zum Fahren kommt, der lernt weniger übers Auto als die Gegner und ist schon in Rücklage.

Bei Alfa Romeo war es die Bodenbefestigung, bei Haas waren es gleich mehrere Pfennigdefekte, welche die Piloten am Testen hinderten.

Am anderen Ende der Wohlfühlskala: Kilometerfresser Max Verstappen, kein Pilot hat am 23. Februar mehr Runden gedreht als der Red Bull Racing-Star. Auch bei McLaren, Ferrari und Mercedes waren zufriedene Gesichter zu sehen.

Am zweiten Testtag müssen die Champions Max Verstappen und Fernando Alonso einmal aussetzen: Gemäss des Einsatzplans von Red Bull Racing und Alpine kommen am Donnerstag Sergio Pérez und Esteban Ocon zum Einsatz.



Am Donnerstag ebenfalls zum ersten Mal im Wintertesteinsatz: Pierre Gasly (AlphaTauri) und Daniel Ricciardo (McLaren).



Gefahren wird von 9.00 bis 13.00 Uhr sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr.





Barcelona-Test, 23. Februar

1. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 min (103 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:20,165 (80)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,416 (73)

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:20,784 (77)

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:20,929 (50)

6. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,276 (52)

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (121)

8. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,746 (127)

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:22,246 (147)

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,572 (23)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:22,760 (66)

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:22,962 (23)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:23,327 (67)

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:23,379 (66)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:24,505 (20)

16. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:25,909 (9)





Einsatzplan Formel-1-Test in Spanien

Circuit de Barcelona-Catalunya



Mercedes

Donnerstag, 24. Februar: Lewis Hamilton, George Russell

Freitag, 25. Februar: noch offen



Red Bull Racing

Donnerstag, 24. Februar: Sergio Pérez

Freitag, 25. Februar: Max Verstappen, Pérez



Ferrari

Donnerstag, 24. Februar: Carlos Sainz, Charles Leclerc

Freitag, 25. Februar: Leclerc, Sainz



McLaren

Donnerstag, 24. Februar: Daniel Ricciardo

Freitag, 25. Februar: Lando Norris, Ricciardo



Alpine

Donnerstag, 24. Februar: Esteban Ocon

Freitag, 25. Februar: Fernando Alonso, Ocon



AlphaTauri

Donnerstag, 24. Februar: Pierre Gasly

Freitag, 25. Februar: Gasly, Yuki Tsunoda



Aston Martin

Donnerstag, 24. Februar: Lance Stroll, Sebastian Vettel

Freitag, 25. Februar: Vettel, Stroll



Williams

Donnerstag, 24. Februar: Alex Albon, Nicholas Latifi

Freitag, 25. Februar: Latifi Albon



Alfa Romeo

Donnerstag, 24. Februar: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

Freitag, 25. Februar: Zhou, Bottas



Haas

Donnerstag, 24. Februar: Mick Schumacher, Nikita Mazepin

Freitag, 25. Februar: Mazepin, Schumacher





Fahrzeugpräsentationen

27. Februar: Alfa Romeo





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi