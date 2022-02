Max Verstappen: Reibungsloser Test-Start in Barcelona

Max Verstappen drehte am ersten Testtag in Barcelona mehr Runden als jeder andere GP-Pilot. Der Niederländer belegte am Ende den neunten Platz auf der Zeitenliste, und zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden.

Formel-1-Champion Max Verstappen durfte am ersten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gleich acht Stunden lang Gas geben. Und der Niederländer bedankte sich für die Ehre, als Erster ins Cockpit des RB18 zu steigen, indem er fleissig seine Runden drehte. Mit 147 Umläufen legte er eine längere Distanz als alle anderen GP-Stars zurück.

Auf eine Zeitenjagd verzichtete der 24-Jährige, was sich auch in der Zeitenliste spiegelte: Am Ende begnügte sich der 20-fache GP-Sieger mit einer persönlichen Bestleistung von 1:22,246 min, die er schon vor Mittagspause aufstellte. Damit kam er nicht über den neunten Platz hinaus. Der Tagesschnellste Lando Norris blieb 2,678 sec schneller, er schaffte die 4,675 km in 1:19,568 min.

«Das Auto ist ganz anders», erklärte Verstappen auf seiner eigenen Website. «Ich denke, dass der RB18 gut aussieht, noch wichtiger ist natürlich, dass er schnell ist, und darauf hoffen wir natürlich. Aber heute ging es zunächst darum, sich ans Auto zu gewöhnen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich verhält», fasste er zusammen.

Der Weltmeister fügte auch an: «Alles hat gut funktioniert, wir haben heute also einen guten Auftakt erlebt. Wir werden heute Abend schauen, welche Lehren wir ziehen können, und was wir gleich morgen umsetzen können, wenn Checo im Auto sitzt.»

Barcelona-Test, 23. Februar

1. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 min (103 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:20,165 (80)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,416 (73)

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:20,784 (77)

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:20,929 (50)

6. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,276 (52)

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (121)

8. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,746 (127)

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:22,246 (147)

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,572 (23)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:22,760 (66)

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:22,962 (23)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:23,327 (67)

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:23,379 (66)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:24,505 (20)

16. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:25,909 (9)