Christian Danner zu Lewis Hamilton: Immer Theatralik

Der ehemalige Formel-1-Fahrer und TV-Experte Christian Danner sprach in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über Lewis Hamilton und das neue Gefüge bei Mercedes.

Bei seinem Besuch in Salzburg im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» analysierte der frühere Grand-Prix-Fahrer Christian Danner (63) die Ausgangslage bei Mercedes-Benz mit den beiden Engländern Lewis Hamilton und George Russell.

Danner erklärte zu Mercedes-Aushängeschild Hamilton und dessen Abtauchen im Winter: «Bei Lewis ist immer auch ein gewisses theatralisches Element dabei und eine sehr deutlicher Eigenfokus. Aber er ist ein absoluter Spitzensportler und hat alles erreicht. Daher darf er sich schon auch inszenieren.»

Zur neuen Dynamik bei Mercedes mit dem jungen George Russell an der Seite von Hamilton deutet Danner mit dem Zeigefinger: «Erstens wollte Lewis den Valtteri eigentlich als Stallgefährten behalten, das wird schon seine Gründe gehabt haben. Zweitens jedoch ist es normalerweise so, dass Lewis an einem starken Gegner wächst.»

Zum britischen Mercedes-Junioren George Russell sagt der Münchner: «Russell kommt jetzt auf die Welt und hat es mit einem der weltbesten Fahrer zu tun. Jetzt ist es nicht mehr so leicht, dass er sich reinsetzt und mal einfach flott fährt.»

Danner schnalzt mit der Zunge: «Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie Hamilton mit der neuen Situation zurecht kommt. Im gesteigerten Alter wird alles schwieriger. Und es ist ja nicht nur die neue Situation beim Fahrerduo. Wir haben auch neue Autos und da muss er sich wie alle Fahrer erst mal anpassen.»





Barcelona-Test, 23. Februar

1. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 min (103 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:20,165 (80)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,416 (73)

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:20,784 (77)

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:20,929 (50)

6. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,276 (52)

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (121)

8. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,746 (127)

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:22,246 (147)

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,572 (23)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:22,760 (66)

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:22,962 (23)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:23,327 (67)

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:23,379 (66)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:24,505 (20)

16. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:25,909 (9)