Lewis Hamilton vor steilem Weg: Letzter Platz im Test

Wann haben wir letztmals Mercedes-Star Lewis Hamilton auf dem letzten Platz erlebt? Der siebenfache Weltmeister war am zweiten Testtag in Spanien nur auf Rang 16 zu finden. Wie Mercedes-Benz das erklärt.

Noch hat der neue Silberpfeil nicht die notwendige Schärfe. George Russell hat am 24. Februar offen zugegeben: «McLaren und Ferrari liegen derzeit vor uns.»

Lewis Hamilton erlebte einen Tag zum Vergessen, und die Fans des 103-fachen GP-Teilnehmer mussten in der Zeitenliste ziemlich lange suchen, um den Superstar zu finden: Rang 16, letzter Platz!

Der 37-jährige Engländer gab am Donnerstag keine Interviews. Dafür ergriff Andrew Shovlin das Wort, der leitende Ingenieur im Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz.

Shovlin sagt: «Wir erlebten einen schwierigen Vormittag mit Lewis, denn wir hatten ein Problem mit der Datenaufzeichnung, das unseren Start verzögerte, und generell hatten wir etwas mehr mit der Balance zu kämpfen. Das mag zum Teil an der Abstimmung gelegen haben, die wir ausprobiert haben, und zum Teil an den härteren Reifen, die wir heute gefahren sind. Wir schafften es, einige Läufe zu absolvieren, dann gab es leider ein Sensorproblem, das uns daran hinderte, weiter an der Performance zu arbeiten, so dass wir vorzeitig in die Mittagspause gingen, um das Problem zu beheben.»



Bei George Russell lief es gemäss Shovlin besser: «George hatte einen produktiven Nachmittag, an dem wir einige nützliche Setup-Scans durchführten und einen Teil unseres Reifenprogramms abschliessen konnten. Mit Blick auf die Performance haben wir noch reichlich Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber wir lernen mit jedem Run dazu, was uns wiederum schneller machen wird. Am Freitag haben wir ein volles Programm, mit viel Setup-Arbeit und einem ersten Blick auf einige der weicheren Reifenmischungen für dieses Jahr.»





Barcelona-Test, 24. Februar

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 min (79 Runden)

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (147)

3. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (126)

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:20,537 (66)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,546 (71)

6. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:20,784 (74)

7. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:21,430 (78)

8. Nikita Mazepin (RU), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (42)

9. Alexander Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:21,531 (47)

10. Guanyou Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21885 (71)

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:21,894 (61)

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (55)

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (66)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (125)

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (21)

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:22,562 (40)