Pierre Gasly in Angst: Freunde sitzen in Ukraine fest 25.02.2022 - 15:12 Von Mathias Brunner

© LAT Pierre Gasly

Die Formel 1 hat klargemacht: Ein Rennen in Sotschi ist vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in der Ukraine unmöglich. Pierre Gasly sagt: «Ich bin schockiert, meine Freunde sitzen in der Ukraine fest.»