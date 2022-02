3. Barcelona-Testtag: Bestzeit von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton war am letzten Barcelona-Testtag der Schnellste

Am letzten Barcelona-Testtag hätten alle Formel-1-Stammpiloten noch einmal zum Einsatz kommen sollen, doch gleich vier Teams bekundeten Probleme. Lewis Hamilton stellte die Tagesbestzeit auf.

Die Formel-1-Fahrer durften am Freitag den letzten der drei Testtage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bestreiten. Sämtliche Teams wollten beiden Stammpiloten noch einmal die Gelegenheit geben, Erfahrungskilometer auf der spanischen Piste zu sammeln. Doch gleich vier Piloten kamen nicht mehr dazu, weitere Runden zu drehen.

Neben Alpine-Pilot Esteban Ocon, AlphaTauri-Star Yuki Tsunoda und Lance Stroll musste sich auch Mick Schumacher mit der Zuschauerrolle begnügen. Der 22-jährige Deutsche wurde Opfer eines Lecks am Öltank, das seinen Teamkollegen Nikita Mazepin bereits vor der Mittagspause zwang, die Testarbeit früher als geplant zu beenden.

Ein Ölleck zwang auch Sebastian Vettel kurz vor Halbzeit zum frühzeitigen Testende. Deshalb kam Stroll dann nicht mehr zum Fahren. Und für Ocon erübrigte sich ein Einsatz am Nachmittag, nachdem Fernando Alonso den Alpine-Renner wegen eines Hydraulikproblems auf der Strecke bei der 13. Kurve abgestellt hatte.

Tsunoda konnte nicht ausrücken, weil sich Pierre Gasly am Morgen verbremste und neben die Piste geriet. Die Reparaturarbeiten dauerten an, sodass der Japaner nicht mehr zum Fahren kam. So hatten Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi und Valtteri Bottas die Piste für sich. Die Bahn wurde über Mittag künstlich bewässert, sodass sie sowohl auf den blau markierten Regenreifen als auch auf den grünen Intermediates Erfahrungskilometer sammeln konnten.

Zum Schluss konnten die sechs Teilnehmer der Nachmittagssession noch einmal auf den Slicks ausrücken. An der Spitzenzeit, die Russell am Vormittag aufgestellt hatte, kam bis zur letzten halben Stunde keiner mehr heran. Kurz vor dem Ende des Tages setzte sich Hamilton mit 1:19,138 min an die Spitze.

Der Mercedes-Pilot durfte sich über die Bestzeit freuen, dahinter folgte sein Teamkollege Russell vor den Red Bull Racing-Piloten Pérez und Max Verstappen. Der Champion reihte sich als Vierter direkt vor Vettel ein, der die Top-5 komplettierte.

Barcelona-Test, 25. Februar

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (93 Runden)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (66)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (73)

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (59)

5. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (48)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,831 (44)

7. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (91)

8. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (94)

9. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (13)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,790 (85)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,827 (52)

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (12)

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,939 (41)

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:22,469 (40)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:26,229 (9)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,433 (10)