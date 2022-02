Wegen Masi: Horner legt nach und kritisiert Formel 1

Christian Horner steht dem Aus von Michael Masi als Rennleiter weiterhin kritisch gegenüber. Vor allem die mangelnde Unterstützung für den Australier stößt Horner sauer auf.

Christian Horner steht der Absetzung von Michael Masi als Rennleiter weiterhin äußerst kritisch gegenüber. Der Teamchef von Red Bull Racing hatte bereits vor den Testfahrten in Barcelona erklärt, dass er die Entscheidung für falsch halte.

Nun legte er nach, und das sehr deutlich. «Die mangelnde Unterstützung, die Michael zuteil wurde, war enttäuschend, vor allem in einer Zeit, in der das Thema mentale Gesundheit so wichtig ist», sagte Horner.

Das Thema mentale Gesundheit hatte Williams-Fahrer Nicholas Latifi nach dem WM-Finale in Abu Dhabi in die Öffentlichkeit gebracht, weil er als Auslöser des Safety Cards Morddrohungen erhalten hatte. Wie Masi offenbar auch.

«Zu hören, dass seine Familie und er Morddrohungen erhalten haben, ist nicht richtig», sagte Horner.

Horner kritisierte auch seine Formel-1-Kollegen: «Auf die FIA wurde ein enormer Druck ausgeübt, sich mit ihm zu befassen. Und ich habe bei der Sitzung letzte Woche in London deutlich gemacht, dass es mehr Unterstützung für ihn hätte geben müssen. Ich war enttäuscht, dass niemand diese Meinung teilte. Ich habe mich mit Michael ausgetauscht und ihm alles Gute gewünscht. Aber die ganze Erfahrung war sehr, sehr hart für ihn.»

Auch Weltmeister Max Verstappen hatte in Barcelona die Masi-Absetzung kritisiert. Denn in seinen Augen ist das ein Fehler.

«Ich denke, das ist nicht in Ordnung. Denn jeder versucht doch, seinen Job bestmöglich zu erledigen. Und jeder kann Hilfe brauchen, auch wir Fahrer, wir haben ein ganzes Team, das hinter uns steht. Für mich ist es sehr unfair, was Michael widerfahren ist, er ist ein Bauernopfer», sagte der Niederländer.

Barcelona-Test, 25. Februar

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (93 Runden)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (66)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (73)

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (59)

5. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (48)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,831 (44)

7. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (91)

8. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (94)

9. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (13)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,790 (85)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,827 (52)

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (12)

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,939 (41)

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:22,469 (40)

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:26,229 (9)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,433 (10)