Norris: Mercedes sieht nie gut aus – bis zum Rennen

Zu Testfahrten gehört es in der Regel auch, dass Favoritenrollen munter hin- und hergeschoben werden. In diesem Jahr ist das aufgrund der neuen Autos allerdings besonders schwierig.

So hat zum Beispiel McLaren einen starken Eindruck hinterlassen, Mercedes-Pilot George Russell sieht den Traditionsrennstall im Moment sogar noch vor den Silberpfeilen.

Lando Norris zeigte sich mit den Tests zwar zufrieden, vorne sieht er McLaren aber nicht. «Wenn er denkt, dass wir stark sind, dann denken wir, dass er stark ist», sagte der McLaren-Pilot. «Wenn es derzeit ein Team im Feld gibt, bei dem man erwarten kann, dass es vorne ist, wenn es darauf ankommt, dann ist es Mercedes - und vielleicht Red Bull.»

Norris verweist dabei auf die vergangenen Jahre. Da war Mercedes auch öfter mal nicht von Anfang an vorne dabei, in den Rennen dann aber rechtzeitig zur Stelle.

«Mercedes sieht bei den Testfahrten nie gut aus, bis sie zum ersten Rennen kommen. Wenn sie jetzt schon so gut bei den Testfahrten sind, werden sie im ersten Rennen vermutlich unglaublich sein», so Norris, der betonte, dass jeder auf seinem eigenen Programm, mit verschiedenen Spritladungen, Motorenmodi unterwegs sei.

«Wir können sehen, dass wir in einer guten Position sind, aber Mercedes und Ferrari haben vom ersten Tag an sehr gut ausgesehen. Sie waren jedes Mal an der Spitze der Zeitenliste und ihre Longrun-Pace sieht gut aus», sagte Norris. «Ferrari sieht sehr stark aus, aber Mercedes und Red Bull sind uns dicht auf den Fersen, und ich würde sagen, dass sie uns im Moment ein wenig voraus sind.»