Max Verstappen: Bis Ende 2028 bei Red Bull Racing

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (24) hat seinen Vertrag mit Red Bull Racing vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der Niederländer tritt bis Ende 2028 für den Rennstall aus Milton Keynes an.

Verhandelt wurde seit längerem, jetzt ist es bestätigt: Formel-1-Champion Max Verstappen, dessen Vertrag mit Red Bull Racing Ende 2023 ausgelaufen wäre, hat sein Abkommen vorzeitig verlängert und wird bis Ende 2028 in den GP-Rennwagen aus Milton Keynes sitzen.

Der 20-fache GP-Sieger sagt: «Ich fühle mich in diesem Rennstall pudelwohl, daher war dies für mich eine leichte Entscheidung. Was wir im vergangenen Jahr zusammen geleistet haben, das war unglaublich. Wir hatten seit 2016 das gemeinsame Ziel, Weltmeister zu werden. Nun will ich dazu beitragen, dass die Nummer 1 noch lange auf meinem Auto stehenbleibt.»

«Von beiden Seiten war eigentlich klar, dass wir zusammen weitermachen wollen. Vor allem auch nach der Saison 2021, die uns noch mehr zusammengeschweisst hat, war mir klar, dass es für mich nur einen Weg geben konnte.»

«Mein Ziel ist das Gleiche: Ich will mit Red Bull Racing mehr Rennen und hoffentlich WM-Titel gewinnen. Dieser Vertrag bringt sehr viel Ruhe. Wir müssen uns keine Gedanken über die Zukunft machen, sondern können uns ganz auf die Arbeit konzentrieren.»

«Mich hier wohl zu fühlen, das war für mich ein ganz wichtiger Faktor. Klar ist es schön, gemeinsam Siege einzufahren, aber ich finde das Umfeld dabei elementar – du muss spüren, dass du zuhause bist, es muss auch bei aller Arbeit Raum sein, Spass zu haben und die Formel-1-Karriere geniessen zu können. Auch aus diesem Blickwinkel ist Red Bull Racing für mich das beste Team, da war es logisch, dass ich bleiben will.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Ein Abkommen bis Ende 2028 zu unterzeichen, das sagt alles darüber aus, welches gegenseitige Vertrauen wir haben. In diesem Jahr wollen wir mit Max den Fahrer-WM-Titel erfolgreich verteidigen, und natürlich wollen wir auch unseren fünften Titel in der Konstrukteurs-Meisterschaft einfahren. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf Jahre hinaus den besten Mann im Auto haben.»

Wie viel Verstappen pro Jahr verdient, wird nicht kommuniziert. In niederländischen Medien ist darüber spekuliert worden, dass sich Max künftig finanziell auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton befindet. Das würde ein Gehalt in der Region von 40 Millionen Euro pro Jahr bedeuten.



Kein Fahrer im Feld hat sich so lange an ein Team gebunden wie Verstappen. Auf Twitter schreibt Max: «Ich bin sehr stolz, dass Red Bull Racing mindestens bis Ende 2028 mein Zuhause sein wird. Ich freue mich, diese gemeinsame Reise fortzuführen. Wir haben zusammen schon viel erreicht und wir haben noch lange nicht genug.»





Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi