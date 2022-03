Formel 1 bestätigt: Vertrag für Russland-GP beendet

Gemäss Abkommen mit der Formel 1 war ein Grosser Preis von Russland bis Ende 2025 als Teil der Weltmeisterschaft geplant. Dieser Vertrag ist nun von der Formel 1 beendet worden.

Am 25. Februar gab die Formel 1 bekannt: Die Austragung eines Grossen Preises von Russland in Sotschi sei 2022 vor dem Hintergrund des Einmarschs der Russen in die Ukraine unmöglich. Am 1. März beschloss der Autosport-Weltverband FIA – der Russland-GP 2022 ist offiziell aus dem Kalender entfernt.

Nun geht die Formel 1 weiter und gibt bekannt: Das Abkommen mit dem russischen GP-Promoter Rosgonki ist beendet; es sah vor, dass ein Grosser Preis von Russland bis 2025 Teil der Formel-1-WM sein sollte, 2022 in Sotschi, ab 2023 auf dem Igora Circuit ausserhalb von St. Petersburg.

Die Formel 1 schreibt: «Wir bestätigen hiermit, dass ein Vertrag mit dem russischen GP-Promoter beendet worden ist, Russland wird künftig kein Formel-1-Rennen mehr haben.»

Am 28. Februar hatten das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Fussball-Weltverband FIFA gehandelt. Das IOC empfahl seinen Mitgliedsverbänden den Ausschluss russischer Sportler von allen Wettbewerben. Die FIFA schloss alle Mannschaften aus Russland von sämtlichen internationalen Wettbewerben aus. Zu diesem Zeitpunkt war das Champions League-Finale bereits von St. Petersburg nach Paris versetzt worden.

Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi