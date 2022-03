Max Verstappen: Rekord von Hamilton wird ausgelöscht

Der Niederländer Max Verstappen hat bis Ende 2028 bei Red Bull Racing unterschrieben. Damit ist klar: Er wird eines Tages der Fahrer mit den meisten Grands Prix für den gleichen Rennstall werden.

Es ist die Nachricht des Tages: Am 3. März hat Red Bull Racing bestätigt – Max Verstappen bleibt bis Ende 2028 unter Vertrag. Kein anderer Grand-Prix-Fahrer hat sich derzeit so lange an ein Team gebunden. Hier zum Vergleich die Lauflängen einiger anderer Piloten:

Lando Norris bei McLaren: bis Ende 2025

Esteban Ocon bei Alpine: bis Ende 2024

Charles Leclerc bei Ferrari: bis Ende 2024

Valtteri Bottas bei Alfa Romeo: bis Ende 2024

George Russell bei Mercedes: bis Ende 2023

Lewis Hamilton bei Mercedes: bis Ende 2023

Daniel Ricciardo bei McLaren: bis Ende 2023

Es kommt immer wieder vor, dass Fahrer besonders lange bei einem Team bleiben. Den Rekord hält hier Michael Schumacher mit 180 Einsätzen für Ferrari.

Aber diese Bestmarke fällt 2022 beim dritten WM-Lauf in Australien, denn Lewis Hamilton hat bereits 178 Grands Prix für Mercedes bestritten.

Sollte Lewis eines Tages den Helm an den Nagel hängen, sollte Max seinen Vertrag bei Red Bull Racing wie heute geplant erfüllen, und gehen wir von 20 bis 25 WM-Läufen pro Jahr aus, so wird der Niederländer eines Tages auf rund 280 Rennen für Red Bull Racing kommen!

Unsere Tabelle zeigt auch: Max Verstappen wird schon im Laufe der GP-Saison 2022 einen Riesensprung nach vorne machen, von gegenwärtig Rang 12 auf Platz 5.





Die 25 treuesten Formel-1-Piloten

1. Michael Schumacher (D) 180 Grands Prix

Ferrari, 1996–2006



2. Lewis Hamilton (GB) 178

Mercedes, 2013–2021



3. Kimi Räikkönen (FIN) 151

Ferrari, 2007–2009 und 2014–2017



4. David Coulthard (GB) 150

McLaren, 1996–2004



5. Felipe Massa (BR) 139

Ferrari, 2006–2013



6. Nico Rosberg (D) 136

Mercedes, 2010–2016



7. Jenson Button (GB) 136

McLaren, 2010–2017



8. Jacques Laffite (F) 132

Ligier, 1976–1982 und 1985/1986



9. Mika Häkkinen (FIN) 131

McLaren, 1993–2001



10. Mark Webber (AUS) 129

Red Bull Racing, 2007–2013



11. Sebastian Vettel (D) 118

Ferrari, 2015–2020



12. Max Verstappen (NL) 118

Red Bull Racing, 2016–2021



13. Sebastian Vettel (D) 113

Red Bull Racing, 2009-2014



14. Lewis Hamilton (GB) 110

McLaren, 2007–2012



15. Alain Prost (F), 107

McLaren, 1980 und 1984–1989



16. Nelson Piquet (BR) 106

Brabham, 1978–1985



17. Fernando Alonso (E) 105

Renault, 2003–2006 sowie 2008/2009



18. Pierluigi Martini (I) 102

Minardi, 1985, 1988–1991 und 1993–1995



19. Rubens Barrichello (BR) 102

Ferrari, 2000–2005



20. Valtteri Bottas (FIN) 101

Mercedes, 2017–2021



21. Daniel Ricciardo (AUS) 100

Red Bull Racing, 2014–2018



22. Sergio Pérez (MEX) 99

Force India, 2014–2018



23. Ayrton Senna (BR) 96

McLaren, 1988–1993



24. Gerhard Berger (A) 96

Ferrari, 1987–1989 und 1993–1995



25. Fernando Alonso (E) 96

Ferrari, 2010–2014