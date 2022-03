Russische Rennfahrer: Die neuen Verhaltensregeln

Der Autosport-Weltverband FIA hat am 1. März beschlossen: Russische und weissrussische Rennfahrer werden nicht gesperrt. Nun hat die FIA veröffentlicht, wie sich Piloten aus diesen Ländern zu verhalten haben.

Am 1. März hat der Weltrat des Autosport-Weltverbands FIA entschieden: Russische Rennfahrer werden nicht gesperrt. Kurz darauf ging der britische Motorsportverband weiter und verkündete: An Rennwettbewerben in Grossbritannien dürfen keine Russen mehr teilnehmen

Die FIA hat nun Verhaltensregeln veröffentlicht, nach welchen Racer aus Russland und Weissrussland 2022 an internationalen Rennen teilnehmen dürfen.

Untersagt ist diesen Piloten dabei das das Präsentieren jeglicher Symbole, Farben oder Flaggen ihrer Länder, das Gleiche gilt für Auftritte in sozialen Netzwerken sowie für die Bekleidung.

Auch das Mitsingen der eigenen Nationalhymne ist nicht erlaubt, zudem ist diesen Wettbewerbern jede Tätigkeit oder Aussage verboten, welche, so die FIA, «den russischen Einmarsch in die Ukraine unterstützen oder den Interessen der FIA schaden» könnte.

Alle Russen und Weissrussen müssen ein Dokument der FIA unterzeichnen, in dem sie sich verpflichten, diesen Verhaltenskodex zu ehren.

Der Autosport-Weltverband behält sich vor, die Massnahmen gegen Russen und Weissrussen jederzeit zu verschärfen.



Währenddessen hat die Formel 1 ein Abkommen zur Austragung eines Russland-GP beendet, das noch bis 2025 Gültigkeit gehabt hätte.





Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi