Nikita Mazepin nach Haas-Aus: Jetzt redet der Russe 07.03.2022 - 14:38 Von Mathias Brunner

© LAT Nikita Mazepin 2021 in Austin

Seit kurzem ist klar: Der Russe Nikita Mazepin wird nicht länger für den US-amerikanischen Rennstall Haas fahren. Der 23-jährige Moskauer will am 9. März in seiner Heimatstadt Rede und Antwort stehen.