Haas im Pech: Fracht sitzt fest, Test mit Verspätung?

Nach der Trennung von Sponsor Uralkali und vom Fahrer Nikita Mazepin neuer Ärger für den Haas-Rennstall: Eine Frachtmaschine ist liegengeblieben, vielleicht können die Amerikaner in Bahrain erst verspätet testen.

Haas kommt derzeit nicht aus den Schlagezeilen heraus, aber aus den falschen Gründen. Nach der Trennung von Hauptgeldgeber Uralkali und vom russischen Fahrer Nikita Mazepin besteht nun die Gefahr, dass der US-amerikanische Rennstall erst mit Verspätung in Bahrain testen kann – wie die Kollegen von auto, motor und sport als Erste berichtet haben, gab es einen Defekt an einer Frachtmaschine, das Material von Haas blieb bis Montagnachmittag in Doncaster (England) liegen.

Bilder auf den sozialen Netzwerken zeigen, wie andere Rennställe am Bahrain International Circuit dabei sind, für die zweiten Wintertestfahrten ihre Boxen einzurichten. Davon ist Haas noch weit entfernt – weil eine Frachtmaschine wegen technischer Probleme nicht in England landete, sondern in Istanbul.

Der Notfallplan sieht derzeit so aus, dass das Formel-1-Material von Haas am Dienstag Richtung Bahrain geflogen würde und erst am Abend an der Rennstrecke ankäme. Damit wäre ein püntklicher Testbeginn (10. März, 8.00 Uhr unserer Zeit) kaum zu schaffen.

Dabei bräuchte das Team dringend jede Testrunde: In Katalonien gab es wegen Aufsetzens des Autos Schwierigkeiten mit dem Boden, dann ein Ölleck. Die Mannschaft von Teamchef Günther Steiner und vom jungen Mick Schumacher hatte in Spanien viel zu wenig Gelegenheit, dem Phänomen des «porpoising» auf den Grund zu kommen.

Lösung für Haas, falls sie am 10. März wegen eines Falles höherer Gewalt nicht fahren können: ein Zusatztag am 13. März. Dann wären die Amerikaner allerdings die Einzigen auf der Bahn.





Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi