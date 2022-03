112. GP-Sieger gesucht: Russell, Sainz oder Leclerc?

Mit einiger Wahrscheinlichkeit erleben wir in der Saison 2022 den 112. Sieger der Formel-1-WM. Wer schnappt sich den Erfolg zuerst? George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) oder Lando Norris (McLaren)?

In einer Formel 1 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben die Fans spektakulären Sport geboten bekommen, darunter drei neue GP-Sieger: Pierre Gasly in Monza 2020, Sergio Pérez in Sakhir 2020 und Esteban Ocon auf dem Hungaroring 2021. Zum Vergleich: Drei neue Sieger davor, dazu brauchte die Formel 1 85 Rennen (Charles Leclerc in Spa-Francorchamps 2019, Valtteri Bottas in Sotschi 2017, Max Verstappen in Barcelona 2016).

Der 24-jährige Franzose Esteban Ocon ist der 111. Sieger seit Einführung der Formel 1 im Mai 1950, und der 14. Sieger aus Frankreich.

Die Corona-verkürzte Saison 2020 hatte uns zwei neue Grand-Prix-Sieger beschert: Der Franzose Pierre Gasly nutzte in Monza beim Italien-GP die Gunst der Stunde, es war der erste Sieg eines französischen Formel-1-Piloten seit Olivier Panis 1996! Beim Grossen Preis von Sakhir war dann die Reihe an Sergio Pérez, 50 Jahre Durststrecke von Mexiko zu beenden, als erster Fahrer seit Pedro Rodríguez 1970 triumphierte Sergio.

Zwei neue Sieger in einem Jahr, das hatte es acht Jahre lang nicht gegeben, letztmals passierte das 2012, als Nico Rosberg in China gewann und Pastor Maldonado in Spanien.

Aber wer könnte der 112. GP-Sieger werden?

Wenn wir die Leistungen der Piloten in den letzten Jahren betrachten und erste Erkenntnisse der Wintertests in Spanien mit einbeziehen, dann wäre McLaren-Fahrer Lando Norris (22) ein heisser Tipp, er stand 2021 vier Mal auf dem Podest (als Dritter der Rennen von Imola, Monte Carlo und auf dem Red Bull Ring sowie als Zweiter in Monza hinter seinem Stallgefährten Daniel Ricciardo).

Auch Carlos Sainz könnte mit 27 Jahren zum ersten GP-Sieg kommen. Der Ferrari-Fahrer stand 2021 ebenfalls vier Mal auf dem Podest (Zweiter in Monaco, jeweils Dritter in Ungarn, Russland und Abu Dhabi). Er wäre der zweite GP-Sieger aus Spanien nach Fernando Alonso.



George Russell hat in Bahrain 2020 anklingen lassen, was von ihm in einem konkurrenzfähigen Auto zu erwarten ist. Der heute 24-jährige Engländer schrammte damals als Ersatzmann für Lewis Hamilton knapp an der Pole-Position vorbei, und nur viel Pech hinderte ihm am Sensationssieg beim Sakhir-GP.





Alle 111 Sieger in der Formel-1-WM

1. Lewis Hamilton (GB) 103 Siege

2. Michael Schumacher (D) 91

3. Sebastian Vettel (D) 53

4. Alain Prost (F) 51

5. Ayrton Senna (BR) 41

6. Fernando Alonso (E) 32

7. Nigel Mansell (GB) 31

8. Jackie Stewart (GB) 27

9. Jim Clark (GB) 25

10. Niki Lauda (A) 25

11. Juan Manuel Fangio (RA) 24

12. Nelson Piquet (BR) 23

13. Nico Rosberg (D) 23

14. Damon Hill (GB) 22

15. Kimi Räikkönen (FIN) 21

16. Mika Häkkinen (FIN) 20

17. Max Verstappen (NL) 20

18. Stirling Moss (GB) 16

19. Jenson Button (GB) 15

20. Graham Hill (GB) 14

21. Jack Brabham (AUS) 14

22. Emerson Fittipaldi (BR) 14

23. Alberto Ascari (I) 13

24. David Coulthard (GB) 13

25. Mario Andretti (USA) 12

26. Carlos Reutemann (RA) 12

27. Alan Jones (AUS) 12

28. Jacques Villeneuve (CDN) 11

29. Felipe Massa (BR) 11

30. Rubens Barrichello (BR) 11

31. James Hunt (GB) 10

32. Ronnie Peterson (S) 10

33. Jody Scheckter (ZA) 10

34. Gerhard Berger (A) 10

35. Valtteri Bottas (FIN) 10

36. Mark Webber (AUS) 9

37. Jacky Ickx (B) 8

38. Denny Hulme (NZ) 8

39. Daniel Ricciardo (AUS) 8

40. René Arnoux (F) 7

41. Juan Pablo Montoya (COL) 7

42. Tony Brooks (GB) 6

43. John Surtees (GB) 6

44. Jochen Rindt (A) 6

45. Gilles Villeneuve (CDN) 6

46. Jacques Laffite (F) 6

47. Riccardo Patrese (I) 6

48. Ralf Schumacher (D) 6

49. Giuseppe Farina (I) 5

50. Clay Regazzoni (CH) 5

51. John Watson (GB) 5

52. Michele Alboreto (I) 5

53. Keke Rosberg (FIN) 5

54. Dan Gurney (USA) 4

55. Bruce McLaren (NZ) 4

56. Eddie Irvine (GB) 4

57. Mike Hawthorn (GB) 3

58. Peter Collins (GB) 3

59. Phil Hill (USA) 3

60. Didier Pironi (F) 3

61. Thierry Boutsen (B) 3

62. Heinz-Harald Frentzen (D) 3

63. Johnny Herbert (GB) 3

64. Giancarlo Fisichella (I) 3

65. Bill Vukovich (USA) 2

66. José Froilán González (RA) 2

67. Maurice Trintignant (F) 2

68. Wolfgang Graf Berghe von Trips (D) 2

69. Pedro Rodríguez (MEX) 2

70. Jo Siffert (CH) 2

71. Peter Revson (USA) 2

72. Patrick Depailler (F) 2

73. Jean-Pierre Jabouille (F) 2

74. Patrick Tambay (F) 2

75. Elio de Angelis (I) 2

76. Charles Leclerc (MC) 2

77. Sergio Pérez (MEX) 2

78. Johnnie Parsons (USA) 1

79. Lee Wallard (USA) 1

80. Luigi Fagioli (I) 1

81. Piero Taruffi (I) 1

82. Troy Ruttman (USA) 1

83. Bob Sweikert (USA) 1

84. Luigi Musso (I) 1

85. Pat Flaherty (USA) 1

86. Sam Hanks (USA) 1

87. Jimmy Bryan (USA) 1

88. Rodger Ward (USA) 1

89. Jo Bonnier (S) 1

90. Jim Rathman (USA) 1

91. Giancarlo Baghetti (I) 1

92. Innes Ireland (GB) 1

93. Lorenzo Bandini (I) 1

94. Richie Ginther (USA) 1

95. Ludovico Scarfiotti (I) 1

96. Peter Gethin (GB) 1

97. François Cevert (F) 1

98. Jean-Pierre Beltoise (F) 1

99. Carlos Pace (BR) 1

100. Jochen Mass (D) 1

101. Vittorio Brambilla (I) 1

102. Gunnar Nilsson (S) 1

103. Alessandro Nannini (I) 1

104. Jean Alesi (F) 1

105. Olivier Panis (F) 1

106. Jarno Trulli (I) 1

107. Robert Kubica (P) 1

108. Heikki Kovalainen (FIN) 1

109. Pastor Maldonado (YV) 1

110. Pierre Gasly (F) 1

111. Esteban Ocon (F) 1